Fatih Terim Porto 11'ini belirledi!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Avrupa'da hayati öneme sahip Porto maçının 11'ini belirledi.

10 Aralık 2018 Pazartesi, 11:33:51
Fatih Terim Porto 11ini belirledi!

Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray Avrupa'ya dönüyor.

Fatih Terim Porto 11ini belirledi!

Şampiyonlar Ligi'nde D grubunun son maçında evinde Porto'yu ağırlayacak olan temsilcimiz kazanarak, hem kötü günleri geride bırakmak hem de yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek niyetinde.

Fatih Terim Porto 11ini belirledi!

Olumsuz bir durumda, Lokomotiv Moskova'nın Schalke deplasmanında puan kaybetmesini bekleyeceğiz.

Fatih Terim Porto 11ini belirledi!

Süper Lig'de son 7 haftada 7 puan alabilen ve Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 5 resmi maçı da kazanamayan Galatasaray'da, ligde oynayamayan cezalı futbolcular bu maçta forma giyebilecek.

Fatih Terim Porto 11ini belirledi!

Teknik direktör Fatih Terim de bu doğrultuda Porto 11'ini netleştirdi.

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