Fatih Terim onu istemedi ama Serdar Aziz bir ilk değil (Dört büyüklerde forma giyen futbolcular)

Son günlerin en flaş iki ismi Tolgay Arslan ve Serdar Aziz. Biri Beşiktaş ile sorunlar yaşadığı için Fenerbahçe'ye gitti. Diğeri karın ağrısı şikayeti ile maça çıkmayıp, Maldivler'e gittiği için. Şimdi her ikisinin Fenerbahçe dışında bir ortak noktası daha var.