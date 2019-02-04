Fatih Terim onu istemedi ama Serdar Aziz bir ilk değil (Dört büyüklerde forma giyen futbolcular)
Ara transfer dönemi birbiri ardında bomba transferlere sahne oldu. Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan, Fenerbahçe'ye gitti. Karın ağrısı nedeniyle maça çıkmayan ve Maldivler'e tatile giden Serdar Aziz ise Fatih Terim tarafından istenmedi ve o da Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Fakat Fatih Terim istemediği Serdar Aziz ile Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan, Türkiye için bir ilk değil. Tolgay Arslan ve Serdar Aziz akıllara dört büyüklerde forma giyen futbolcuları getirdi. İşte dört büyüklerde forma giyen futbolcular.
04.02.2019 14:38 - Son Güncelleme: 04.02.2019 15:14
DİĞER GALERİLER