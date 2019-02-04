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Fatih Terim onu istemedi ama Serdar Aziz bir ilk değil (Dört büyüklerde forma giyen futbolcular)

Ara transfer dönemi birbiri ardında bomba transferlere sahne oldu. Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan, Fenerbahçe'ye gitti. Karın ağrısı nedeniyle maça çıkmayan ve Maldivler'e tatile giden Serdar Aziz ise Fatih Terim tarafından istenmedi ve o da Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Fakat Fatih Terim istemediği Serdar Aziz ile Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan, Türkiye için bir ilk değil. Tolgay Arslan ve Serdar Aziz akıllara dört büyüklerde forma giyen futbolcuları getirdi. İşte dört büyüklerde forma giyen futbolcular.

04.02.2019 14:38 - Son Güncelleme: 04.02.2019 15:14
Fatih Terim onu istemedi ama Serdar Aziz bir ilk değil (Dört büyüklerde forma giyen futbolcular)

Son günlerin en flaş iki ismi Tolgay Arslan ve Serdar Aziz. Biri Beşiktaş ile sorunlar yaşadığı için Fenerbahçe'ye gitti. Diğeri karın ağrısı şikayeti ile maça çıkmayıp, Maldivler'e gittiği için. Şimdi her ikisinin Fenerbahçe dışında bir ortak noktası daha var.

Fatih Terim onu istemedi ama Serdar Aziz bir ilk değil (Dört büyüklerde forma giyen futbolcular)

Türkiye günlerdir Serdar Aziz krizini konuşmuştı. Fatih Terim, karın ağrısı şikayetiyle maça çıkmayan, ardından Maldivler'e tatile giden Serdar Aziz'i takımda düşünmediğini açıklamıştı.

Fatih Terim onu istemedi ama Serdar Aziz bir ilk değil (Dört büyüklerde forma giyen futbolcular)

Fatih Terim'in açıklaması öncesi ise Serdar Aziz'in Fenerbahçe'de oynamak istediği iddia ediliyordu. Nitekim iddialar Fenerbahçe'nin Serdar Aziz'in transferini bitirmesi sonrası doğru çıktı.

Fatih Terim onu istemedi ama Serdar Aziz bir ilk değil (Dört büyüklerde forma giyen futbolcular)

FORMAYI ÖPTÜ

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın öncesinde armayı öpen Serdar Aziz formayı neden öptüğü hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Mutluyum, taraftarımızla buluştuk. Evet taraftarın bir isteği vardı. Ben de içimden gelerek Fenerbahçe armasını öptüm"

Fatih Terim onu istemedi ama Serdar Aziz bir ilk değil (Dört büyüklerde forma giyen futbolcular)

Kadro dışı kaldığı Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan da günlerce konuşuldu.

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