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Fatih Terim istedi, yönetim bitiriyor! Galatasaray transferde gaza bastı

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışına ortak olan Galatasaray, 11'inci haftada evinde Hatayspor'u konuk edecek. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim'in yönetime sunduğu raporda ısrarla istediği 3 isim için düğmeye basıldı.

04.12.2020 13:21 - Son Güncelleme:
Fatih Terim istedi, yönetim bitiriyor! Galatasaray transferde gaza bastı

Sezon başında takıma istediği takviyeleri tam olarak yapamayan sarı-kırmızılılar, devre arası için yeniden kolları sıvadı.

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Fatih Terim istedi, yönetim bitiriyor! Galatasaray transferde gaza bastı

2. sıraya yükselen ve de şampiyonluk için uzun maratonda yeniden motive olan Fatih Terim ve talebeleri yeni gelecek takviyelerle birlikte daha da güçlü bir yedek kulübesine sahip olacak.

Fatih Terim istedi, yönetim bitiriyor! Galatasaray transferde gaza bastı

Sakatlıklar, cezalılar ve corona virüsü testleri pozitif çıkan oyuncular nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Cimbom, son olarak Rize deplasmanında 7 eksikle sahadaydı.

Fatih Terim istedi, yönetim bitiriyor! Galatasaray transferde gaza bastı

HENRY ONYEKURU HAZIR

Monaco'da yeterli şansı bulmayan ve Fenerbahçe dahil birçok talibi bulunan Henry Onyekuru, Galatasaray ile her konuda anlaştı.

Fatih Terim istedi, yönetim bitiriyor! Galatasaray transferde gaza bastı

Nijeryalı oyuncu bu sezonun ikinci yarısı ve gelecek sezon da düzenli oynayacağı bir takıma katılmak isterken sarı-kırmızılılardan gelen 1.5 yıllık teklifi kabul etti.

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