Fatih Terim Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yıldızı istedi | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Transfer sezonunun başından bu yana sürekli olarak karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeni bir kriz daha kapıda. Orta saha arayışlarına devam eden iki ekip, bu kez de Premier Lig'de forma giyen bir isim için kapışıyor. Terim'in "mutlaka alın" raporunu verdiği yıldız isim Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunuyor.

22.07.2019 15:48 - Son Güncelleme: 22.07.2019 16:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





