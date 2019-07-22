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Fatih Terim Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yıldızı istedi | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Transfer sezonunun başından bu yana sürekli olarak karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeni bir kriz daha kapıda. Orta saha arayışlarına devam eden iki ekip, bu kez de Premier Lig'de forma giyen bir isim için kapışıyor. Terim'in "mutlaka alın" raporunu verdiği yıldız isim Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunuyor.

22.07.2019 15:48 - Son Güncelleme: 22.07.2019 16:34
Fatih Terim Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yıldızı istedi | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Bir orta saha transferi daha yapmak isteyen Galatasaray, iki ismin transferini birden bitirdi.

Fatih Terim Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yıldızı istedi | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Bu isimleri masasında gören Fatih Terim, asıl hedefindeki ismi yönetimle paylaşınca ön anlaşma yapılan iki ismin transferi askıya alındı.

Fatih Terim Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yıldızı istedi | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Fatih Terim'in belirlediği o isim ise ezeli rakibi Fenerbahçe'yi kızdıracak türden...

Fatih Terim Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yıldızı istedi | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Tecrübeli teknik adam Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurma çabası verirken 6-8 numara oynatmayı düşündüğü ismi yönetime rapor etti.

Fatih Terim Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yıldızı istedi | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Bu isim Fenerbahçe'nin de transferini bitirmeye çalıştığı bir oyuncu... İki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek transfere dair son durum şöyle;

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