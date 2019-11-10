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Falcao'dan Galatasaray'a müjde

Süper Lig'in 11'inci haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda mağlup ederek zirve yarışını sürdüren Galatsaaray'da milli arada gözler Falcao'ya çevrildi. Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Kolombiyalı yıldızın sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte o detaylar...

10.11.2019 14:33 - Son Güncelleme: 10.11.2019 14:33
Falcao'dan Galatasaray'a müjde

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek milli araya moralli giden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Falcao'dan Galatasaray'a müjde

Hareketli günler geçiren sarı-kırmızılıların ana gündem maddelerinden birisi de Radamel Falcao'nun sağlık durumu...

Falcao'dan Galatasaray'a müjde

Gaziantep FK maçının 9. dakikasında sakatlanan Andone'nin oyuna devam edememesi sonrası büyük bir sıkıntıya giren sarı-kırmızılılara Falcao'dan müjdeli haber geldi.

Falcao'dan Galatasaray'a müjde

Aşil tendonundaki sakatlık sebebiyle ekim ayında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain maçından bu yana forma giyemeyen yıldız futbolcunun durumu belirsizliğini koruyordu.

Falcao'dan Galatasaray'a müjde

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçı öncesi yaptığı açıklamada "Falcao ikinci tedavisini İspanya'da sürdürecek. Zaten Madrid onun şehri. Real Madrid ve Gaziantep maçlarında forma giyemeyecek. Mili aradan sonra olabilir ama o zamana kadar yok. Bizimle beraber olmayacak. 10 gün tedavisi İspanya'da sürecek" açıklamasını yapmıştı.

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