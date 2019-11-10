Falcao'dan Galatasaray'a müjde
Süper Lig'in 11'inci haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda mağlup ederek zirve yarışını sürdüren Galatsaaray'da milli arada gözler Falcao'ya çevrildi. Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Kolombiyalı yıldızın sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte o detaylar...
10.11.2019 14:33
- Son Güncelleme: 10.11.2019 14:33
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçı öncesi yaptığı açıklamada "Falcao ikinci tedavisini İspanya'da sürdürecek. Zaten Madrid onun şehri. Real Madrid ve Gaziantep maçlarında forma giyemeyecek. Mili aradan sonra olabilir ama o zamana kadar yok. Bizimle beraber olmayacak. 10 gün tedavisi İspanya'da sürecek" açıklamasını yapmıştı.
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