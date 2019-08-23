Falcao transferinde Galatasaray'ı yakan fotoğraf! Gerçek ortaya çıktı

Süper Lig'de Denizlispor yenilgisi ile kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, taraftarlar Falcao transferinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzun süredir Kolombiyalı golcünün peşinde olan sarı-kırmızılı ekip transferi henüz bitiremezken, transfer sürecinde yaşanan şoke edici bir gerçek de ortaya çıktı. İşte taraftarları heyecanlandıran ancak Galatasaray'ın başına büyük dert açan Abdurrahim Albayrak-Falcao fotoğrafının perde arkası...

23.08.2019 10:29 - Son Güncelleme: 23.08.2019 10:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





