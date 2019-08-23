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Falcao transferinde Galatasaray'ı yakan fotoğraf! Gerçek ortaya çıktı

Süper Lig'de Denizlispor yenilgisi ile kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, taraftarlar Falcao transferinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzun süredir Kolombiyalı golcünün peşinde olan sarı-kırmızılı ekip transferi henüz bitiremezken, transfer sürecinde yaşanan şoke edici bir gerçek de ortaya çıktı. İşte taraftarları heyecanlandıran ancak Galatasaray'ın başına büyük dert açan Abdurrahim Albayrak-Falcao fotoğrafının perde arkası...

23.08.2019 10:29 - Son Güncelleme: 23.08.2019 10:30
Falcao transferinde Galatasaray'ı yakan fotoğraf! Gerçek ortaya çıktı

Galatasaray, 48 gündür sürdürdüğü Radamel Falcao transferinde bir türlü son noktayı koyamadı.

Falcao transferinde Galatasaray'ı yakan fotoğraf! Gerçek ortaya çıktı

Monaco'nun G.Saray'a henüz 'Evet' dememesinin arkasında ise ilginç detaylar yatıyor.

Falcao transferinde Galatasaray'ı yakan fotoğraf! Gerçek ortaya çıktı

İşte o ilginç detaylar; 9 Ağustos'ta menajer Ahmet Bulut ile Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak Fransa'ya gitti.

Falcao transferinde Galatasaray'ı yakan fotoğraf! Gerçek ortaya çıktı

İkili, burada Falcao ile bir araya geldi.

Falcao transferinde Galatasaray'ı yakan fotoğraf! Gerçek ortaya çıktı

Yapılan görüşmelerde prensip anlaşması sağlandı.

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