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Ezeli rakipten tarihi transfer çalımı! Fenerbahçe'nin gözdesi için Galatasaray'dan flaş hamle!

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna hızlı girmek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe transfer çalışmalarında adeta birbirlerinin önünü kesiyor. Gelen son dakika haberine göre, Okay Yokuşlu ve Nainggolan için görüşmeleri sıklaştıran Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gözdesi olan bir yıldız isim için de hamle yaptı. İşte detaylar...

09.09.2020 10:06 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





