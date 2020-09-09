Haberler
Galeri
Spor
Ezeli rakipten tarihi transfer çalımı! Fenerbahçe'nin gözdesi için Galatasaray'dan flaş hamle!
Ezeli rakipten tarihi transfer çalımı! Fenerbahçe'nin gözdesi için Galatasaray'dan flaş hamle!
Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna hızlı girmek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe transfer çalışmalarında adeta birbirlerinin önünü kesiyor. Gelen son dakika haberine göre, Okay Yokuşlu ve Nainggolan için görüşmeleri sıklaştıran Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gözdesi olan bir yıldız isim için de hamle yaptı. İşte detaylar...
09.09.2020 10:06
- Son Güncelleme:
Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transfer hedeflerini belirleyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Stoke City'den Oghenekaro Etebo ile anlaşan sarı-kırmızılılar Celta Vigo'dan Okay Yokuşlu ve Inter'den Nainggolan için temaslarını sıklaştırdı.
Celta Vigo kulübüyle Okay'ı 1 yıl kiralamak için masaya oturan yönetim, pazarlıklarda belirli bir noktaya geldi. İspanyol ekibinin ilk etapta 2 milyon euro kiralama bedeli istediği ancak bu rakamın 1,5 milyon euroya çekildiği gelen haberler arasında.
Belhanda ve Babel için transferin son gününe kadar gelecek teklifleri bekleyecek olan Galatasaray, cuma gününe kadar Okay transferini duyurmayı hedefliyor.
Nainggolan için ise pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı iddia edilirken Belçikalı yıldızın da Okay Yokuşlu gibi kiralık olarak düşünüldüğü belirtildi.