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EURO 2024'te torbalar belli oldu! İşte Türkiye'nin rakipleri

EURO 2024 elemelerinde harika işlere imza atan ve grubunu Hırvatistan'ın önünde lider tamamlayan Türkiye A Milli Futbol Takımımız, kendisine 2. torbada yer buldu. Elemelerin sona ermesinin ardından tüm torbalardaki takımlar da netleşti. İşte millilerimizin muhtemel rakipleri...

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 11:59 Güncelleme 22 Kasım 2023, 12:25
EURO 2024’te torbalar belli oldu! İşte Türkiye’nin rakipleri 1

14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan EURO 2024'te (UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) eleme gruplarında maçlar tamamlandı.

Elemelerin son haftasında D, B ve I gruplarında oynanan son maçların ardından EURO 2024 bileti alan 21 takım belli oldu.

EURO 2024’te torbalar belli oldu! İşte Türkiye’nin rakipleri 2

Turnuvaya katılacak son 3 takım ise 21 ve 26 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak play-off maçlarının ardından netleşecek.

Grubundaki son maçında deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım'ımız, D Grubu'nu lider bitirirken, Bizim Çocuklar'ın kura çekiminde yer alacağı torba da belli oldu.

İşte ay yıldızlı ekibimizin yer alacağı torba ve kura çekimindeki muhtemel rakipleri...

EURO 2024’te torbalar belli oldu! İşte Türkiye’nin rakipleri 3

1. TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere, İspanya

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