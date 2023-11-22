EURO 2024'te torbalar belli oldu! İşte Türkiye'nin rakipleri

14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan EURO 2024'te (UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) eleme gruplarında maçlar tamamlandı.
Elemelerin son haftasında D, B ve I gruplarında oynanan son maçların ardından EURO 2024 bileti alan 21 takım belli oldu.
Turnuvaya katılacak son 3 takım ise 21 ve 26 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak play-off maçlarının ardından netleşecek.
Grubundaki son maçında deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım'ımız, D Grubu'nu lider bitirirken, Bizim Çocuklar'ın kura çekiminde yer alacağı torba da belli oldu.
İşte ay yıldızlı ekibimizin yer alacağı torba ve kura çekimindeki muhtemel rakipleri...
1. TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere, İspanya