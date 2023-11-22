EURO 2024'te torbalar belli oldu! İşte Türkiye'nin rakipleri

Elemelerin son haftasında D, B ve I gruplarında oynanan son maçların ardından EURO 2024 bileti alan 21 takım belli oldu.

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Turnuvaya katılacak son 3 takım ise 21 ve 26 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak play-off maçlarının ardından netleşecek.

Grubundaki son maçında deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım'ımız, D Grubu'nu lider bitirirken, Bizim Çocuklar'ın kura çekiminde yer alacağı torba da belli oldu.

İşte ay yıldızlı ekibimizin yer alacağı torba ve kura çekimindeki muhtemel rakipleri...