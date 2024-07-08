EURO 2024’te hile skandalı! Dünya İngiltere kalecisi Jordon Pickford’un o fotoğrafını konuşuyor: İsviçre zaferinde gizli silah

EURO 2024, İngiliz hilesi ile çalkalanıyor. İngiltere-İsviçre çeyrek finalinde çekilen bir fotoğraf gündeme damga vurdu. Penaltı atışlarına kalan ve İngiltere'nin galip gelerek Hollanda ile yarı finale çıkma hakkı kazandığı maçın ardından sosyal medyada viral olan fotoğraf ortalığı karıştırdı. İngiliz kaleci Jordon Pickford'un su şişesindeki yazıların fark edilmesinin ardından dünya tek bir soruya odaklandı: İngiltere EURO 2024'te hile mi yaptı?