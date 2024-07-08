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EURO 2024’te hile skandalı! Dünya İngiltere kalecisi Jordon Pickford’un o fotoğrafını konuşuyor: İsviçre zaferinde gizli silah

EURO 2024, İngiliz hilesi ile çalkalanıyor. İngiltere-İsviçre çeyrek finalinde çekilen bir fotoğraf gündeme damga vurdu. Penaltı atışlarına kalan ve İngiltere'nin galip gelerek Hollanda ile yarı finale çıkma hakkı kazandığı maçın ardından sosyal medyada viral olan fotoğraf ortalığı karıştırdı. İngiliz kaleci Jordon Pickford'un su şişesindeki yazıların fark edilmesinin ardından dünya tek bir soruya odaklandı: İngiltere EURO 2024'te hile mi yaptı?

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 15:37 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 15:41
EURO 2024’te hile skandalı! Dünya İngiltere kalecisi Jordon Pickford’un o fotoğrafını konuşuyor: İsviçre zaferinde gizli silah 1

EURO 2024'e İngiliz hilesi damga vurdu.

EURO 2024’te hile skandalı! Dünya İngiltere kalecisi Jordon Pickford’un o fotoğrafını konuşuyor: İsviçre zaferinde gizli silah 2

İngiltere, cumartesi akşamı İsviçre ile oynadığı çeyrek finalinden galip gelerek yarı finalde Hollanda ile karşılaşmaya hak kazanırken penaltılara kalan maç yeniden gündem oldu.

EURO 2024’te hile skandalı! Dünya İngiltere kalecisi Jordon Pickford’un o fotoğrafını konuşuyor: İsviçre zaferinde gizli silah 3

İNGİLTERE EURO 2024'TE HİLE Mİ YAPTI?

İngiltere kalecisi Jordan Pickford'un fotoğrafı sosyal medyada viral olurken dünya tek bir soruya odaklandı: İngiltere EURO 2024'te hile mi yaptı?

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