EURO 2020 bahane tribünler şahane! Taraftarlar geri döndü bu güzeller tribünleri yangın yerine döndürdü

Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, bu yıl gerçekleştirildi. Türkiye'nin erken vedasıyla Türk taraftarların üzüldüğü EURO 2020'de taraftarlar da tribünlere geri döndü. 11 Haziran 2021 İtalya-İngiltere finaliyle bitecek olan EURO 2020 ile birlikte futbolu ve taraftarı ne kadar özlediğimiz de ortaya çıktı. Öte yandan tribünlerdeki bu güzellerde sosyal medyada adlarından söz ettirmeyi başardı.

10.07.2021 12:04 - Son Güncelleme: 10.07.2021 12:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





