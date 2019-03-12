Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca hangi takımlı? Ünlülerin tuttuğu takımlar
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz nam-ı diğer EDHO dizisinin Hızır'ı Oktay Kaynarca, bu rolüyle gönüllere taht kurdu. Oktay Kaynarca, gönüllere taht kurdu ama onun gönlünde hangi takım var? Her adımları merakla izlenen ünlü isimlerin hangi takımları tuttukları en çok merak edilen konulardan biri. Peki EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca hangi takımı tutuyor? Ünlüler hangi takımlı? Bazılarına çok şaşıracaksınız.
12.03.2019 17:20
- Son Güncelleme: 12.03.2019 17:29
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