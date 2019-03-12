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Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca hangi takımlı? Ünlülerin tuttuğu takımlar

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz nam-ı diğer EDHO dizisinin Hızır'ı Oktay Kaynarca, bu rolüyle gönüllere taht kurdu. Oktay Kaynarca, gönüllere taht kurdu ama onun gönlünde hangi takım var? Her adımları merakla izlenen ünlü isimlerin hangi takımları tuttukları en çok merak edilen konulardan biri. Peki EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca hangi takımı tutuyor? Ünlüler hangi takımlı? Bazılarına çok şaşıracaksınız.

12.03.2019 17:20 - Son Güncelleme: 12.03.2019 17:29
Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca hangi takımlı? (Ünlüler hangi takımı tutuyor?)

Her adımları merakla takip edilen ünlü isimlerin, hangi takımları tuttukları da merak ediliyor. Onlardan biri de Oktay Kaynarca. Daha önce farklı bir takımı tuttuğu bilinen Oktay Kaynarca'nın tuttuğu takımı öğrenince çok şaşıracaksınız. Peki hangi ünlü hangi takımı tutuyor? Ünlüler hangi takımlı?

Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca hangi takımlı? (Ünlüler hangi takımı tutuyor?)

CEM YILMAZ - FENERBAHÇE

Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca hangi takımlı? (Ünlüler hangi takımı tutuyor?)

MURAT BOZ - BEŞİKTAŞ

Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca hangi takımlı? (Ünlüler hangi takımı tutuyor?)

ACUN ILICALI -FENERBAHÇE

Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca hangi takımlı? (Ünlüler hangi takımı tutuyor?)

ESRA EROL - BEŞİKTAŞ

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