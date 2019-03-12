Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca hangi takımlı? Ünlülerin tuttuğu takımlar

Her adımları merakla takip edilen ünlü isimlerin, hangi takımları tuttukları da merak ediliyor. Onlardan biri de Oktay Kaynarca. Daha önce farklı bir takımı tuttuğu bilinen Oktay Kaynarca'nın tuttuğu takımı öğrenince çok şaşıracaksınız. Peki hangi ünlü hangi takımı tutuyor? Ünlüler hangi takımlı?