Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk yarışıyla ilgili flaş yorum: En büyük hatayı İsmail yaptı

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ERMAN TOROĞLU - YOLA DEVAM...



Yukarıdaki çekişme devam ediyor. Fenerbahçe sahasında hem futbolcularıyla hem de teknik adamıyla hatalar yapınca Samsun'u puan verdi. Bunu hiç beklemiyorlardı.

Trabzon'da da Galatasaray rakibini eksik yakalayınca hiç acımadı. Arada büyük fark vardı kalite olarak. Zaten bu da skora yansıdı.

