SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Galerileri

Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk yarışıyla ilgili flaş yorum: En büyük hatayı İsmail yaptı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken Galatasaray zorlu Trabzonspor deplasmanından 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Zirve yarışındaki evinde kritik bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de fatura teknik direktör İsmail Kartal'a çıktı. Usta spor yazarları Süper Lig'deki zirve yarışını ve karşılaşmaları kaleme aldı. Puan farkının kapanmasını köşesine taşıyan Erman Toroğlu, "Fenerbahçe de kapalı defansı yaramadı gelen pozisyonları da kaçırınca moralleri bozuldu. Ancak en büyük hatayı İsmail yaptı." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 10:50 Güncelleme 22 Ocak 2024, 11:16
Erman Toroğlu’ndan Fenerbahçe ve Galatasaray’ın şampiyonluk yarışıyla ilgili flaş yorum: En büyük hatayı İsmail yaptı 1

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken Galatasaray zorlu Trabzonspor deplasmanından 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Zirve yarışındaki evinde kritik bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de fatura teknik direktör İsmail Kartal'a çıktı. Usta spor yazarları Süper Lig'deki zirve yarışını ve karşılaşmaları kaleme aldı.

Erman Toroğlu’ndan Fenerbahçe ve Galatasaray’ın şampiyonluk yarışıyla ilgili flaş yorum: En büyük hatayı İsmail yaptı 2

ERMAN TOROĞLU - YOLA DEVAM...

Yukarıdaki çekişme devam ediyor. Fenerbahçe sahasında hem futbolcularıyla hem de teknik adamıyla hatalar yapınca Samsun'u puan verdi. Bunu hiç beklemiyorlardı.
Trabzon'da da Galatasaray rakibini eksik yakalayınca hiç acımadı. Arada büyük fark vardı kalite olarak. Zaten bu da skora yansıdı.

Erman Toroğlu’ndan Fenerbahçe ve Galatasaray’ın şampiyonluk yarışıyla ilgili flaş yorum: En büyük hatayı İsmail yaptı 3

Bunlar öyle maçlar ki Fenerbahçe'nin İstanbul'daki beraberliği, Galatasaraylı futbolculara tabii doping oldu.
Yine geldiler aynı hizaya.

SON DAKİKA