En unutulmaz G.Saray - F.Bahçe maçları! Zirvede o derbi var

9. Galatasaray 2-1 Fenerbahçe | Türkiye Kupası çeyrek final, 2007-08 | İlk maç 0-0 bitmişti. İkinci maçın 90. dakikasına Lugano ve Gökhan Gönül'ün kırmızı kartlarına rağmen 1-1'lik eşitlikle giren Fener tura yakındı ama Cimbom duraklamalarda bir gol daha bularak tur atladı. Bu golün ardından Volkan Demirel ile Lincoln saha içinde kavga ettiler ve oyundan atıldılar. Sarı lacivertli ekip maçı 8 kişi tamamlamış oldu.