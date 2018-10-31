En unutulmaz G.Saray - F.Bahçe maçları! Zirvede o derbi var
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan en unutulmaz maçları derledik.
31 Ekim 2018 Çarşamba, 18:34:08 Güncelleme: 18:53:53
En unutulmaz G.Saray - F.Bahçe maçları! Zirvede o derbi var
En unutulmaz G.Saray - F.Bahçe maçları! Zirvede o derbi var
En unutulmaz G.Saray - F.Bahçe maçları! Zirvede o derbi var
En unutulmaz G.Saray - F.Bahçe maçları! Zirvede o derbi var
9. Galatasaray 2-1 Fenerbahçe | Türkiye Kupası çeyrek final, 2007-08 | İlk maç 0-0 bitmişti. İkinci maçın 90. dakikasına Lugano ve Gökhan Gönül'ün kırmızı kartlarına rağmen 1-1'lik eşitlikle giren Fener tura yakındı ama Cimbom duraklamalarda bir gol daha bularak tur atladı. Bu golün ardından Volkan Demirel ile Lincoln saha içinde kavga ettiler ve oyundan atıldılar. Sarı lacivertli ekip maçı 8 kişi tamamlamış oldu.
En unutulmaz G.Saray - F.Bahçe maçları! Zirvede o derbi var
DİĞER GALERİLER