En unutulmaz G.Saray - F.Bahçe maçları! Zirvede o derbi var

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan en unutulmaz maçları derledik.

31 Ekim 2018 Çarşamba, 18:34:08 Güncelleme: 18:53:53
En unutulmaz G.Saray - F.Bahçe maçları! Zirvede o derbi var
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En unutulmaz G.Saray - F.Bahçe maçları! Zirvede o derbi var

Dev derbiye az bir süre kala, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan en unutulmaz maçları derledik.

En unutulmaz G.Saray - F.Bahçe maçları! Zirvede o derbi var
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En unutulmaz G.Saray - F.Bahçe maçları! Zirvede o derbi var

İşte 2000'li yıllarda oynanan en unutulmaz 10 derbi:

En unutulmaz G.Saray - F.Bahçe maçları! Zirvede o derbi var
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En unutulmaz G.Saray - F.Bahçe maçları! Zirvede o derbi var

10. Galatasaray 0-1 Fenerbahçe | Süper Lig, 1999-2000 | Bilinen adıyla, Samuel Johnson maçı! Galatasaray bu derbiye Fenerbahçe'nin 23 puan önünde çıkmıştı ve herkes Cimbom'un rahat kazanacağını düşünüyordu. Johnson'un frikiğiyle kazanan Fenerbahçe, rakibine büyük bir sürpriz yaşattı.

En unutulmaz G.Saray - F.Bahçe maçları! Zirvede o derbi var
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En unutulmaz G.Saray - F.Bahçe maçları! Zirvede o derbi var

9. Galatasaray 2-1 Fenerbahçe | Türkiye Kupası çeyrek final, 2007-08 | İlk maç 0-0 bitmişti. İkinci maçın 90. dakikasına Lugano ve Gökhan Gönül'ün kırmızı kartlarına rağmen 1-1'lik eşitlikle giren Fener tura yakındı ama Cimbom duraklamalarda bir gol daha bularak tur atladı. Bu golün ardından Volkan Demirel ile Lincoln saha içinde kavga ettiler ve oyundan atıldılar. Sarı lacivertli ekip maçı 8 kişi tamamlamış oldu.

En unutulmaz G.Saray - F.Bahçe maçları! Zirvede o derbi var
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En unutulmaz G.Saray - F.Bahçe maçları! Zirvede o derbi var

8. Fenerbahçe 1-0 Galatasaray | Süper Lig, 2004-05 | Ligin 33. haftasındaki derbi bir şampiyonluk maçıydı. Fenerbahçe kazanırsa ipi göğüslüyordu. Çekişmeli geçen maçta son sözü, Nobre'nin kafa vuruşu söyledi ve sarı lacivertli ekip kendi seyircisi önünde şampiyonluk coşkusu yaşadı.

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