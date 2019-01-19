Emre Mor sürprizi! Geliş tarihi...

Fransa'da düzenlenen EURO 2016 turnuvasında performansıyla göz dolduran ve 1 Temmuz 2016 tarihinde 9 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle Nordsjaelland'tan Borussia Dourtmund'a transfer olan Mor, Alman temsilcisinde top koşturduğu bir sezonda 19 maça çıktı. Süre aldığı maçlarda 1 gol, 3 de asist yapan Emre, daha sonra İspanya'nın yolunu tuttu.