Emre Belözoğlu'nun büyük aşkı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! İşte Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen aşk dedikoduları

Emre Belözoğlu'nun uğruna dağları aştığı güzeli biliyor muydunuz? Attığı her adımla gündemden düşmeyen 39 yaşındaki Fenerbahçeli yıldız Emre Belözoğlu'nun eski sevgilisini öğrenince çok şaşıracaksınız! Emre Belözoğlu bir zamanlar sevgilisini görebilmek uğruna her hafta 19 bin 500 doları (Yaklaşık 24 milyar lira) gözden çıkararak Newcastle'den İstanbul'a özel uçak kiralayarak gelip gidiyordu. Peki, yakışıklı futbolcu Emre Belözoğlu'na bunları yaptıran güzel oyuncu kim? Yeşil sahaların hızlı isimleri ve magazin dünyasının yıldızları arasında yaşanan sansasyonel ilişkileri sizler için derledik. İşte Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen aşk dedikoduları...

29.09.2019 13:03 - Son Güncelleme: 29.09.2019 13:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





