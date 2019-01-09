Emre Belözoğlu'ndan Volkan Demirel hakkından flaş sözler! "İyi Fenerbahçeli diyemem..."

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapayan Medipol Başakşehir'in kaptanı, Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden Emre Belözoğlu birbirinden özel açıklamalarda bulundu.

9 Ocak 2019 Çarşamba, 18:21:39 Güncelleme: 18:23:05
Emre Belözoğlu'ndan Volkan Demirel hakkından flaş sözler! İyi Fenerbahçeli diyemem...

16 yaşında Galatasaray'da başlayan profesyonel futbol hayatı tam 22 yıldır başarılarla sürüyor...

38 yaşındaki Emre Belözoğlu yaşlandıkça gençleşen Benjamin Button'un futbolda hayat bulmuş hali gibi...

Emre Belözoğlu'ndan Volkan Demirel hakkından flaş sözler! İyi Fenerbahçeli diyemem...

Emektar yıldız ile hem kaptanlığını yaptığı Medipol Başakşehir'i hem sıkıntılı günler yaşayan eski takımı Fenerbahçe'yi hem de Türk futbolunu konuştuk.

İşte Emre Belözoğlu'nun tespitleri:

Emre Belözoğlu'ndan Volkan Demirel hakkından flaş sözler! İyi Fenerbahçeli diyemem...

HERKES BİRAZ BAŞAKŞEHİR'İN GİZLİ HAYRANI
'Öndeler ama yapamayacaklar' algısı var. Bu bizim için iyi. Bunun içinde birazcık gizli hayranlık yattığını düşünüyorum.

Emre Belözoğlu'ndan Volkan Demirel hakkından flaş sözler! İyi Fenerbahçeli diyemem...

İyi bir kadromuz var ama ekonomik olarak 4 takımın gerisindeyiz. Futbol kimsenin tekelinde olmasın elbette ama şirketleşmenin önünün açılması gerekiyor.

Emre Belözoğlu'ndan Volkan Demirel hakkından flaş sözler! İyi Fenerbahçeli diyemem...

Başakşehir'in yakaladığı başarıyı yakalayabileceklerini diğer takımlara inandırdık. 'Şampiyon olsa kim tura çıkacak' yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil. 5 yıllık bir kulüpten bahsediyorsunuz. Her yıl şampiyonluğa oynuyor.

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