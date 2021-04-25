Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 11'leri...

GÖKHAN VE MESUT KADRODA

Sakatlıklarını atlatan Gökhan Gönül ile Mesut Özil maç kadrosuna alındı. Gökhan'ın düşük de olsa ilk onbirde oynama ihtimali bulunuyor. 52 gün sonra kadroya giren Mesut Özil ise yedek soyunacak.