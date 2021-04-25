Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 11'leri...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, küme düşme potasında bulunan Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ligde Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan sarı-lacivertli ekipte hedef mutlak 3 puan. Kazanarak şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürmek isteyen sarı-lacivertli ekipte teknik patron Emre Belözoğlu'nun kafasındaki 11'i belirlediği öğrenildi. Genç teknik adamın sürpriz bir kararla kanatsız oyun planını sürdüreceği belirtildi. İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 11'leri...
Zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelen Fenerbahçe bugün Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30 başlayacak. Ligdeki son 4 müsabakasından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan çıkaran sarı-lacivertlilerde tek hedef galibiyet. İlk yarıdaki mücadeleyi Fenerbahçe deplasmanda 3-0 kazanmıştı.
KONTROL&ŞUT ÇALIŞMASI YAPTILAR
Sarı-lacivertli oyuncular, Kasımpaşa maçı öncesi antrenmanda kontrol-şut çalışması yaptı. Bright Osayi Samuel, Papiss Cisse, Marcel Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Mauricio Lemos ve Arda Güler, antrenman sonrası Harun Tekin ve Oytun Özdoğan'ın koruduğu kaleye kontrol/ şut challenge yaptılar. Harun art arda çekilen şutlarda başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekti.
MERT HAKAN GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
İtalyan ekibi Torino'nun yetkilileri bu akşam Mert Hakan Yandaş'ı izleyecek. Sezon başında Sivasspor'dan bedelsiz kadroya katılan tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli takımda 32 maçta 4 gol+1 asiste imza attı. Torino'lu gözlemcilerin, bir süredir takibe aldıkları Mert Hakan'ın performansını beğenmeleri halinde sezon sonu transfer teklifi yapacağı belirtildi.