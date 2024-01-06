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Eksik Fenerbahçe İstanbulspor deplasmanında! İşte Kartal'ın 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Sarı lacivertlilerde sakatlığı devam eden Becao ile Afrika Kupası'nda bulunan Osayi ile Djiku mücadelede yer alamayacak. Ayrıca cezalı olan İrfan Can Kahveci ve Fred de takımını yalnız bırakacak. Teknik direktör İsmail Kartal, sahaya hangi 11'le çıkacağını ise belirledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 18:20 Güncelleme 06 Ocak 2024, 18:20
Eksik Fenerbahçe İstanbulspor deplasmanında! İşte Kartal’ın 11’i 1

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak.

Eksik Fenerbahçe İstanbulspor deplasmanında! İşte Kartal’ın 11’i 2

Sarı-lacivertliler, rakibini yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

Eksik Fenerbahçe İstanbulspor deplasmanında! İşte Kartal’ın 11’i 3

Teknik direktör İsmail Kartal, pazar günü oynanacak olan İstanbulspor maçı öncesinde ilk 11'ini büyük oranda belirledi.

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