Eksik Fenerbahçe İstanbulspor deplasmanında! İşte Kartal'ın 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Sarı lacivertlilerde sakatlığı devam eden Becao ile Afrika Kupası'nda bulunan Osayi ile Djiku mücadelede yer alamayacak. Ayrıca cezalı olan İrfan Can Kahveci ve Fred de takımını yalnız bırakacak. Teknik direktör İsmail Kartal, sahaya hangi 11'le çıkacağını ise belirledi. İşte detaylar...