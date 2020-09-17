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Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında son dakika açıklaması: Artık beyni ve vücudu...

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıldır komada bulunuyor. Schumacher'in son durumu ve yeniden ayağa kalkıp kalkmayacağı merak edilirken F1 efsanesi hakkında bir belgesel yayınlandı. Son sağlık durumu tüm dünya tarafından merak edilen Formula 1 pilotundan gelen haberler pek iç açıcı değil...

17.09.2020 15:57 - Son Güncelleme: 17.09.2020 16:30
Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında son dakika açıklaması: Artık beyni ve vücudu...

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği kaza sonrası 7 yıldır yoğun bakım ve hassas tedavi süreci içerisinde bulunuyor.

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Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında son dakika açıklaması: Artık beyni ve vücudu...

Schumacher, kayalık bölgeden inmeye çalışırken düşmüş ve kafasını vurarak ağır yaralanmıştı.

Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında son dakika açıklaması: Artık beyni ve vücudu...

Kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher için bekleyiş sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında son dakika açıklaması: Artık beyni ve vücudu...

BELGESELİ YAYINLANDI
Fransa'nın RMC kanalı, 29 Aralık 2013'te Fransız Alplerinde kayak yaparken geçirdiği talihsiz kaza sonrası 7 yıldır bitkisel hayat, yoğun bakım ve hassas tedavi süreci içerisinde bulunan Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in tedavi süreciyle ilgili bir belgesel hazırladı.

Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında son dakika açıklaması: Artık beyni ve vücudu...

Yayınlanan belgeselde Schumacher'in geçirdiği kaza sonrası Grenoble'da hastaneye kaldırılışından ilk ameliyatına, Fransa'dan İsviçre'ye nakledilişine kadar çeşitli olaylar detaylarıyla anlatıldı.

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