Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında son dakika açıklaması: Artık beyni ve vücudu...
Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıldır komada bulunuyor. Schumacher'in son durumu ve yeniden ayağa kalkıp kalkmayacağı merak edilirken F1 efsanesi hakkında bir belgesel yayınlandı. Son sağlık durumu tüm dünya tarafından merak edilen Formula 1 pilotundan gelen haberler pek iç açıcı değil...
17.09.2020 15:57
- Son Güncelleme: 17.09.2020 16:30
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