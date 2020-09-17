Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında son dakika açıklaması: Artık beyni ve vücudu...

BELGESELİ YAYINLANDI

Fransa'nın RMC kanalı, 29 Aralık 2013'te Fransız Alplerinde kayak yaparken geçirdiği talihsiz kaza sonrası 7 yıldır bitkisel hayat, yoğun bakım ve hassas tedavi süreci içerisinde bulunan Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in tedavi süreciyle ilgili bir belgesel hazırladı.