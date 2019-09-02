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Dünya Galatasaray'ın Falcao transferini konuşuyor! "Çılgın bir ambiyans..."

Galatasaray, aylardır peşinden koştuğu Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Kolombiyalı golcü dün ailesiyle birlikte özel uçakla Türkiye'ye geldi. Atatürk Havalimanı'nda on binlerce Galatasaraylı tarafından karşılanan yıldız oyuncu taraftara üçlü çektirdi. Falcao'ya yapılan coşkulu karşılama dünya basınında da haber oldu. İşte dünya basınında Falcao manşetleri...

02.09.2019 11:19 - Son Güncelleme: 02.09.2019 11:28
Dünya Galatasaray'ın Falcao transferini konuşuyor! Çılgın bir ambiyans...

Galatasaray, gündemini uzun süre meşgul eden Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı.

Dünya Galatasaray'ın Falcao transferini konuşuyor! Çılgın bir ambiyans...

Sarı-kırmızılılar, Monaco ile yapılan görüşmeler neticesinde Kolombiyalı yıldızı bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Dünya Galatasaray'ın Falcao transferini konuşuyor! Çılgın bir ambiyans...

On binlerce sarı-kırmızılı taraftar öğle saatlerinde havalimanı yakınlarına giderek, oyuncunun uçağının inmesini bekledi.

Dünya Galatasaray'ın Falcao transferini konuşuyor! Çılgın bir ambiyans...

Uzun süredir golcü futbolcudan gelecek iyi haberleri bekleyen Galatasaraylılar yıldız isme İstanbul'da ses getiren bir karşılama töreni yaptı.

Dünya Galatasaray'ın Falcao transferini konuşuyor! Çılgın bir ambiyans...

Bu karşılama töreni dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. İşte onlardan bazıları...

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