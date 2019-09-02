Dünya Galatasaray'ın Falcao transferini konuşuyor! "Çılgın bir ambiyans..."

Galatasaray, aylardır peşinden koştuğu Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Kolombiyalı golcü dün ailesiyle birlikte özel uçakla Türkiye'ye geldi. Atatürk Havalimanı'nda on binlerce Galatasaraylı tarafından karşılanan yıldız oyuncu taraftara üçlü çektirdi. Falcao'ya yapılan coşkulu karşılama dünya basınında da haber oldu. İşte dünya basınında Falcao manşetleri...

02.09.2019 11:19 - Son Güncelleme: 02.09.2019 11:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





