Diagne'ye Süper Lig'den sürpriz talip! İlk görüşme tamam
Galatasaray'da istenmeyen adamken bu yıl ilk haftalarda sergilediği performans ile Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaran Diagne'ye Süper Lig'den sürpriz bir talip geldi. Son şampiyon Başakşehir'i deplasmanda 2-0 gibi net bir skorla geçen sarı-kırmızılı ekipte Diagne'nin geleceği merak konusu oldu.
22.09.2020 08:54
- Son Güncelleme: 22.09.2020 08:54
Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılar,son şampiyon Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenerek 2'inci haftayı da kayıpsız kapattı.
Sarı-kırmızılar da performansı ile dikkatleri üzerine çeken isim ise takımdan gönderileceği konuşulan Mbaye Diagne oldu.
TERİM MEMNUN KALDI
Fatih Terim Neftçi Bakü deplasmanında Falcao'nun yerine görev yapan Diagne'nin performanslarından son derece memnun kaldı.
İsmi sürekli transfer gündeminde yer alan Senegalli golcü, Neftçi Bakü karşısında attığı 2 golle beğeni toplarken, takımdaki yerini de güçlendirdi.
Sezon başı kamp çalışmalarından bu yana ekstra istekli olan Diagne, ilk 11'de formayı istiyor.