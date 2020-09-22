Haberler Galeri Spor Diagne'ye Süper Lig'den sürpriz talip! İlk görüşme tamam

Diagne'ye Süper Lig'den sürpriz talip! İlk görüşme tamam

Galatasaray'da istenmeyen adamken bu yıl ilk haftalarda sergilediği performans ile Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaran Diagne'ye Süper Lig'den sürpriz bir talip geldi. Son şampiyon Başakşehir'i deplasmanda 2-0 gibi net bir skorla geçen sarı-kırmızılı ekipte Diagne'nin geleceği merak konusu oldu.

22.09.2020 08:54 - Son Güncelleme: 22.09.2020 08:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





