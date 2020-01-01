Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in haftalık kazancı dudak uçuklattı! Ronaldo'ya rakip çıkacak
Cristiano Ronaldo dünyanın en fazla kazanan sporcularından. Bu kazancını sadece futboldaki maaşıyla değil, reklam ve sponsorluklardan da elde ediyor. Ancak, Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de en az Portekizli yıldız kadar popüler durumda. 25 yaşındaki Georgina Rodriguez, bu popülerliğini gelire dönüştürdü. Güzel model son dönemlerde bir diş beyazlatıcı cihazın sık sık reklamını yapıyor. Rodriguez'in videolarını da paylaştığı cihaz için ne kadar para kazandığı belli oldu. Cristiano Ronaldo'nun sevgilisinin haftalık kazancını öğrenenler şoke oldu. İşte Cristiano Ronaldo ve sevgilisinin kazançları...
Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, en az Portekizli yıldız kadar popüler durumda. Instagram'da 15 milyon takipçisi olan Georgina Rodriguez, bu popülerliğini gelire dönüştürdü. Güzel model son dönemlerde bir diş beyazlatıcı cihazın sık sık reklamını yapıyor. Rodriguez'in videolarını da paylaştığı cihaz için ne kadar para kazandığı belli oldu.
RONALDO'NUN KAZANCI
Hopper HQ şirketinin yaptığı araştırmaya göre Ronaldo'nun Instagram'dan kazandığı yıllık ücret 47,8 milyon dolar. Ronaldo'nun Juventus'tan kazandığı yıllık ücretin ise 34 milyon dolara tekabül ettiği biliniyor. Şirketler, Ronaldo'ya tek bir Instagram sponsorluğu için minimum 1 milyon dolar ödüyor. Ve bu seneyi baz aldığımızda CR7, sadece Instagram sayesinde Juventus'tan aldığı maaştan daha fazlasını kazanıyor.