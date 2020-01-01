Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in haftalık kazancı dudak uçuklattı! Ronaldo'ya rakip çıkacak

Cristiano Ronaldo dünyanın en fazla kazanan sporcularından. Bu kazancını sadece futboldaki maaşıyla değil, reklam ve sponsorluklardan da elde ediyor. Ancak, Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de en az Portekizli yıldız kadar popüler durumda. 25 yaşındaki Georgina Rodriguez, bu popülerliğini gelire dönüştürdü. Güzel model son dönemlerde bir diş beyazlatıcı cihazın sık sık reklamını yapıyor. Rodriguez'in videolarını da paylaştığı cihaz için ne kadar para kazandığı belli oldu. Cristiano Ronaldo'nun sevgilisinin haftalık kazancını öğrenenler şoke oldu. İşte Cristiano Ronaldo ve sevgilisinin kazançları...

01.01.2020 17:58 - Son Güncelleme: 01.01.2020 17:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





