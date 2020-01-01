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Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in haftalık kazancı dudak uçuklattı! Ronaldo'ya rakip çıkacak

Cristiano Ronaldo dünyanın en fazla kazanan sporcularından. Bu kazancını sadece futboldaki maaşıyla değil, reklam ve sponsorluklardan da elde ediyor. Ancak, Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de en az Portekizli yıldız kadar popüler durumda. 25 yaşındaki Georgina Rodriguez, bu popülerliğini gelire dönüştürdü. Güzel model son dönemlerde bir diş beyazlatıcı cihazın sık sık reklamını yapıyor. Rodriguez'in videolarını da paylaştığı cihaz için ne kadar para kazandığı belli oldu. Cristiano Ronaldo'nun sevgilisinin haftalık kazancını öğrenenler şoke oldu. İşte Cristiano Ronaldo ve sevgilisinin kazançları...

01.01.2020 17:58 - Son Güncelleme: 01.01.2020 17:58
Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in haftalık kazancı dudak uçuklattı! Ronaldo'ya rakip çıkacak

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, en az Portekizli yıldız kadar popüler durumda. Instagram'da 15 milyon takipçisi olan Georgina Rodriguez, bu popülerliğini gelire dönüştürdü. Güzel model son dönemlerde bir diş beyazlatıcı cihazın sık sık reklamını yapıyor. Rodriguez'in videolarını da paylaştığı cihaz için ne kadar para kazandığı belli oldu.

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in haftalık kazancı dudak uçuklattı! Ronaldo'ya rakip çıkacak

Cristiano Ronaldo dünyanın en fazla kazanan sporcularından. Bu kazancını sadece futboldaki maaşıyla değil, reklam ve sponsorluklardan da elde ediyor. Instagram'da en çok takipçiye sahip kişi olan Ronaldo, Instagram'dan elde edilen gelirde de Messi ve Kylie Jenner'ın önünde zirvede.

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in haftalık kazancı dudak uçuklattı! Ronaldo'ya rakip çıkacak

RONALDO'NUN KAZANCI

Hopper HQ şirketinin yaptığı araştırmaya göre Ronaldo'nun Instagram'dan kazandığı yıllık ücret 47,8 milyon dolar. Ronaldo'nun Juventus'tan kazandığı yıllık ücretin ise 34 milyon dolara tekabül ettiği biliniyor. Şirketler, Ronaldo'ya tek bir Instagram sponsorluğu için minimum 1 milyon dolar ödüyor. Ve bu seneyi baz aldığımızda CR7, sadece Instagram sayesinde Juventus'tan aldığı maaştan daha fazlasını kazanıyor.

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in haftalık kazancı dudak uçuklattı! Ronaldo'ya rakip çıkacak

RONALDO'NUN SEVGİLİSİNİN KAZANCI

Arjantinli model sadece bu reklam için haftalık 300 bin euro yani tam 2 milyon lira kazanıyor.

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in haftalık kazancı dudak uçuklattı! Ronaldo'ya rakip çıkacak

Dün yılbaşı öncesi yine cihazın reklamı için çektiği videoya 1.5 milyondan fazla beğeni geldi.

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