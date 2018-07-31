Cristiano Ronaldonun İtalyadaki evi büyüledi

Cristiano Ronaldo'nun İtalya'daki evi büyüledi
Real Madrid'den flaş bir kararla ayrılarak Juventus'un yolunu tutan Cristiano Ronaldo'nun İtalya'da yaşadığı ev büyüledi. Birbirine bağlı iki villa birden alan CR7'nin özel bir yoldan ulaştığı eve dışarıdan herhangi birinin ulaşması neredeyse imkansız.
31 Temmuz 2018 Salı, 10:02:58 Güncelleme: 10:22:18
Cristiano Ronaldo'nun İtalya'daki evi büyüledi
Real Madrid'den ayrılarak Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, İtalya'da adeta bir kaleye sahip oldu.
Cristiano Ronaldo'nun İtalya'daki evi büyüledi
Torino şehrinden daha önce aldığı evden vazgeçen Portekizli süperstar, ikiz bir villa almayı tercih etti.
Cristiano Ronaldo'nun İtalya'daki evi büyüledi
İki girişi, iki bahçesi, havuzu ve spor salonu gibi birçok şeye sahip olan villaya başkalarının yaklaşması ve gazetecilerin fotoğraf çekmesi adeta imkansız hale geldi.
Cristiano Ronaldo'nun İtalya'daki evi büyüledi
33 yaşındaki Ronaldo'nun evine girmek isteyenlerin de özel bir yoldan geçmeleri gerekiyor. CR7'nin en yakın komşusu ise Fiat Chrysler Başkanı John Elkann.
Cristiano Ronaldo'nun İtalya'daki evi büyüledi
Tesislere geldi
Dünya Kupası nedeniyle tatilden geç dönen Cristiano Ronaldo, dün İtalya'ya ulaştı. Torino şehrine iniş yapan CR7, Juventus ile ilk idmanına çıktı.