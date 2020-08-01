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Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Dünyanın en pahalısını aldı paylaştı: Manzarayı siz seçin

O dünya futbolunun en iyi futbolcularından biri, Cristiano Ronaldo. Bir nesil Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasında rekabeti izlediği ve izleyeceği için çok şanslı. Futbol tarihine geçen Cristiano Ronaldo aynı zamanda büyük bir magazin figürü. Serveti ve Juventus'tan aldığı ücretle dudak uçuklatan, sevgilisi Georgina Rodriguez ile her adımları merak edilen, hayatı tam bir başarı hikayesi olan Cristiano Ronaldo son olarak satın aldığı araba ile gündeme geldi. Ronaldo, şampiyonluk hediyesi olarak kendine 9.5 milyon euro değerinde dünyanın en pahalı arabasını aldı.

01.08.2020 13:42 - Son Güncelleme: 01.08.2020 13:51
Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Dünyanın en pahalısını aldı paylaştı: Manzarayı siz seçin

Juventus ile ikinci senesinde ikinci Serie A şampiyonluğuna kavuşan Cristiano Ronaldo, kendisine şampiyonluk hediyesi olarak araba satın aldı. Portekizli yıldız, 9.5 milyon euro (78 trilyon TL) değerinde spor bir arabayı koleksiyonuna kattı.

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Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Dünyanın en pahalısını aldı paylaştı: Manzarayı siz seçin

DÜNYANIN EN PAHALI ARABASI
Cristiano Ronaldo'nun yeni aracı ise dünyanın en pahalı arabası olarak dikkat çekiyor... Dünyanın en pahalı arabasını alan Ronaldo'nun garajındaki arabaların toplam değeri ise 30 milyon euro...

Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Dünyanın en pahalısını aldı paylaştı: Manzarayı siz seçin

Cristiano Ronaldo'nun aldığı otomobil, dünyada sadece 10 tane üretildi ve ücreti ile el yakıyor. 1600 beygir gücündeki araba, dünyanın en hızlı spor arabalarından birisi olarak gösteriliyor.

Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Dünyanın en pahalısını aldı paylaştı: Manzarayı siz seçin

Instagram hesabından iki arabasının da olduğu bir paylaşımda bulunan yıldız oyuncu, ''Manzarayı siz seçin'' notunu düştü.

Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Dünyanın en pahalısını aldı paylaştı: Manzarayı siz seçin

O attığı her adımla, özel hayatıyla merak edilen bir futbol figürü Cristiano Ronaldo. Adeta bacasız bir fabrika olan Cristiano Ronaldo'nun servetinin mayıs ayı sonunda 1 milyar doları aşması bekleniyor. Peki nereye gidiyor bu paralar?

Cristiano Ronaldo'nun en büyük tutkularından birinin lüks araçlar, favori markasının Bugatti olduğu biliniyor. Peki Ronaldo'nun lüksü kafaların alamayacağı garajına bakmaya ne dersiniz?

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