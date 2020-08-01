Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Dünyanın en pahalısını aldı paylaştı: Manzarayı siz seçin
O dünya futbolunun en iyi futbolcularından biri, Cristiano Ronaldo. Bir nesil Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasında rekabeti izlediği ve izleyeceği için çok şanslı. Futbol tarihine geçen Cristiano Ronaldo aynı zamanda büyük bir magazin figürü. Serveti ve Juventus'tan aldığı ücretle dudak uçuklatan, sevgilisi Georgina Rodriguez ile her adımları merak edilen, hayatı tam bir başarı hikayesi olan Cristiano Ronaldo son olarak satın aldığı araba ile gündeme geldi. Ronaldo, şampiyonluk hediyesi olarak kendine 9.5 milyon euro değerinde dünyanın en pahalı arabasını aldı.
O attığı her adımla, özel hayatıyla merak edilen bir futbol figürü Cristiano Ronaldo. Adeta bacasız bir fabrika olan Cristiano Ronaldo'nun servetinin mayıs ayı sonunda 1 milyar doları aşması bekleniyor. Peki nereye gidiyor bu paralar?
Cristiano Ronaldo'nun en büyük tutkularından birinin lüks araçlar, favori markasının Bugatti olduğu biliniyor. Peki Ronaldo'nun lüksü kafaların alamayacağı garajına bakmaya ne dersiniz?