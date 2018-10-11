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Conor McGregor'a bir şok daha! Khabib Nurmagomedov...

Geçtiğimiz günlerde oynanan karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında Khabib Nurmagomedov'un yendiği Conor McGregor'a bir şok daha...

11 Ekim 2018 Perşembe, 06:08:13 Güncelleme: 06:09:11
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Conor McGregora bir şok daha! Khabib Nurmagomedov...

Khabib Nurmagomedov'un devirdiği Conor McGregor, yaklaşık 1 ay karma dövüş müsabakalarından uzak kalacak

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Conor McGregora bir şok daha! Khabib Nurmagomedov...

Khabib'in ağır hasarlı bıraktığı İrlandalı boksör, UFC tarafından 1 ay zorunlu istirahate ayrıldı.

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Conor McGregora bir şok daha! Khabib Nurmagomedov...

Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında Khabib Nurmagomedov'un ağır üstünlük kurduğu İrlandalı Conor McGregor'a 1 ay zorunlu istirahat verildi.

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Conor McGregora bir şok daha! Khabib Nurmagomedov...

UFC yönetimi tarafından yapılan açıklamada, McGregor'un ilgili sağlık kriterlerini henüz karşılayamadığı belirtildi

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Conor McGregora bir şok daha! Khabib Nurmagomedov...

Khabib'in ağır hasarlı bıraktığı İrlandalı boksör, UFC tarafından 1 ay zorunlu istirahate ayrıldı.

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