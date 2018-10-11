Conor McGregora bir şok daha! Khabib Nurmagomedov...

Conor McGregor'a bir şok daha! Khabib Nurmagomedov...
Geçtiğimiz günlerde oynanan karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında Khabib Nurmagomedov'un yendiği Conor McGregor'a bir şok daha...
11 Ekim 2018 Perşembe, 06:08:13
Güncelleme: 06:09:11
Khabib Nurmagomedov'un devirdiği Conor McGregor, yaklaşık 1 ay karma dövüş müsabakalarından uzak kalacak
Khabib'in ağır hasarlı bıraktığı İrlandalı boksör, UFC tarafından 1 ay zorunlu istirahate ayrıldı.
Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında Khabib Nurmagomedov'un ağır üstünlük kurduğu İrlandalı Conor McGregor'a 1 ay zorunlu istirahat verildi.
UFC yönetimi tarafından yapılan açıklamada, McGregor'un ilgili sağlık kriterlerini henüz karşılayamadığı belirtildi
Khabib'in ağır hasarlı bıraktığı İrlandalı boksör, UFC tarafından 1 ay zorunlu istirahate ayrıldı.