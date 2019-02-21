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Chelsea'den Cengiz Ünder'e rekor teklif

Geçtiğimiz yılın başında transfer olduğu Roma'da başarılı bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken Cengiz Ünder, İngiliz devi Chelsea'nin radarına girdi. Ada ekibinin genç yıldız için teklif götürmeye hazırlandığı belirtildi.

21.02.2019 15:01 - Son Güncelleme: 21.02.2019 15:05
Chelsea'den Cengiz Ünder'e rekor teklif

Roma'da bu sezon öne çıkan Cengiz Ünder, İngiltere'nin gündemindeki isim oldu. Ara transfer dönemi öncesi M.City, Tottenham ve Arsenal'in gündemine giren milli futbolcunun bu kez de Chelsea'nin radarına girdiği iddia edildi.

Chelsea'den Cengiz Ünder'e rekor teklif

İngiliz basını, sezon sonunda Hazard'ı Real Madrid'e satacak olan Chelsea'nin 22 yaşındaki futbolcu için tüm şartları zorlayacağını belirtti.

Chelsea'den Cengiz Ünder'e rekor teklif

Takımı gençleştirme operasyonu başlatacak olan Ada ekibinin Cengiz transferinde 60 milyon Euro'yu ( 360 milyon TL) gözden çıkardığı öğrenildi.

Chelsea'den Cengiz Ünder'e rekor teklif

CENGİZ AVRUPA'DA BİR BAŞKA
Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Cengiz, bu sezon 25 resmi maçta oynadı. İtalyan ekibi ile çıktığı bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandıran milli futbolcu, 7 asist aptı.

Chelsea'den Cengiz Ünder'e rekor teklif

Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, Avrupa'daki 6 karşılaşmada 3 gol attı, 1 de asist yaptı.

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