CANLI İZLE GS 📢📲 Mobil ekran ile Galatasaray-Eyüpspor maçı canlı yayın izle

Süper Lig'in 14. haftasında lider Galatasaray, bu akşam RAMS Park'ta Eyüpspor'u ağırlıyor. Tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan Sarı-Kırmızılılar, galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflerken, teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor güçlü rakibinin yenilmezlik serisine son vermek istiyor.

📅 MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Bu akşam RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. 90 dakikanın hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. Maçın canlı skor takibini ve tüm detaylarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

🟡🔴 GALATASARAY'IN ÇIKIŞI SÜRÜYOR Galatasaray, Süper Lig tarihinde 12 haftalar itibarıyla en iyi sezon başlangıcı rekorunu kırdı. 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 34 puanla zirvede yer alan Sarı-Kırmızılılar, bu maçı kazanarak liderlik pozisyonunu güçlendirmek istiyor. Ancak takımda Mauro Icardi, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

🟣🟡 EYÜPSPOR'UN DURUMU Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde etkili bir performans sergiliyor. 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 22 puan toplayan Eyüpspor, ligde 4. sırada yer alıyor. Ancak takımda önemli eksikler var. Ahmed Kutucu, Melih Kabasakal ve Robin Yalçın sarı kart cezaları nedeniyle, Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö, Umut Meraş ve Ruben Vezo ise sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.