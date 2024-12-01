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CANLI İZLE GS 📢📲 Mobil ekran ile Galatasaray-Eyüpspor maçı canlı yayın izle

Süper Lig'in 14. haftasında lider Galatasaray, Eyüpspor'u konuk edecek. Okan Buruk yönetiminde bu sezon rekorlara imza atan Sarı-Kırmızılılar, RAMS Park'ta taraftarlarının önünde galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Rakip Eyüpspor ise teknik direktör Arda Turan önderliğinde güçlü rakibinin yenilmezlik serisine son vermeyi hedefliyor.

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Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 19:06 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 19:06
CANLI İZLE GS 📢📲 Mobil ekran ile Galatasaray-Eyüpspor maçı canlı yayın izle

Süper Lig'in 14. haftasında lider Galatasaray, bu akşam RAMS Park'ta Eyüpspor'u ağırlıyor. Tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan Sarı-Kırmızılılar, galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflerken, teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor güçlü rakibinin yenilmezlik serisine son vermek istiyor.

CANLI İZLE GS 📢📲 Mobil ekran ile Galatasaray-Eyüpspor maçı canlı yayın izle

📅 MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. 90 dakikanın hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. Maçın canlı skor takibini ve tüm detaylarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

CANLI İZLE GS 📢📲 Mobil ekran ile Galatasaray-Eyüpspor maçı canlı yayın izle

🟡🔴 GALATASARAY'IN ÇIKIŞI SÜRÜYOR

Galatasaray, Süper Lig tarihinde 12 haftalar itibarıyla en iyi sezon başlangıcı rekorunu kırdı. 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 34 puanla zirvede yer alan Sarı-Kırmızılılar, bu maçı kazanarak liderlik pozisyonunu güçlendirmek istiyor. Ancak takımda Mauro Icardi, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

CANLI İZLE GS 📢📲 Mobil ekran ile Galatasaray-Eyüpspor maçı canlı yayın izle

🟣🟡 EYÜPSPOR'UN DURUMU

Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde etkili bir performans sergiliyor. 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 22 puan toplayan Eyüpspor, ligde 4. sırada yer alıyor. Ancak takımda önemli eksikler var. Ahmed Kutucu, Melih Kabasakal ve Robin Yalçın sarı kart cezaları nedeniyle, Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö, Umut Meraş ve Ruben Vezo ise sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

CANLI İZLE GS 📢📲 Mobil ekran ile Galatasaray-Eyüpspor maçı canlı yayın izle

⚠️ ABDÜLKERİM KART SINIRINDA

Galatasaray'ın tecrübeli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, bu maçta sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek. Bu nedenle teknik ekip oyuncuyu dikkatli olmaya teşvik ediyor.

CANLI İZLE GS 📢📲 Mobil ekran ile Galatasaray-Eyüpspor maçı canlı yayın izle

🔥 ARDA TURAN İLK KEZ RAKİP

Galatasaray altyapısından yetişip Avrupa'ya transfer olan ve futbolculuk kariyerinde önemli başarılar elde eden Arda Turan, teknik direktör olarak eski takımına karşı ilk kez sahaya çıkacak. Turan'ın bu tarihi karşılaşmada nasıl bir taktik uygulayacağı merak konusu.

CANLI İZLE GS 📢📲 Mobil ekran ile Galatasaray-Eyüpspor maçı canlı yayın izle

🟡🔴 GALATASARAY VE EYÜPSPOR'UN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU!

🏟 Galatasaray:

  • 🧤 Kaleci: Fernando Muslera
  • 🛡️ Defans: Metehan Baltacı, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz
  • ⚙️ Orta Saha: Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Roland Sallai
  • 🎯 Forvet: Victor Osimhen

CANLI İZLE GS 📢📲 Mobil ekran ile Galatasaray-Eyüpspor maçı canlı yayın izle

🟣🟡 Eyüpspor:

  • 🧤 Kaleci: Berke Özer
  • 🛡️ Defans: Leo Dubois, Luccas Claro, Dorukhan Toköz, Caner Erkin
  • ⚙️ Orta Saha: Taşkın İlter, Tayfur Bingöl, Emre Akbaba, Halil Akbunar
  • 🎯 Forvet: Mame Thiam, Gianni Bruno
CANLI İZLE GS 📢📲 Mobil ekran ile Galatasaray-Eyüpspor maçı canlı yayın izle

BEIN SPORTS 1 CANLI İZLE

https://beinsports.com.tr/canli-yayin adresinden maçı canlı takip edebilirsiniz.

CANLI İZLE GS 📢📲 Mobil ekran ile Galatasaray-Eyüpspor maçı canlı yayın izle

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