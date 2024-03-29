Bundesliga'da piyasa değerleri güncellendi! İşte Sacha Boey ve Kim Min Jae'nin yeni rakamları

Bundesliga'da forma giyen 157 futbolcunun piyasa değerleri güncellendi. Transfermarkt'ın raporuna göre en çok değer kazanan futbolcunun Bayern Münih'ten Aleksandar Pavlovic olduğu aktarıldı. Pavlovic'in değeri 25 milyon euroya yükseldi.
Pavlovic'le birlikte Hoffenheim'dan Maximilian Beier ve Bundesliga lideri Bayer Leverkusen'dan Florian Wirtz ve Alejandro Grimaldo piyasa değerini en çok artıran isimler oldu.
Ek olarak Leipzig forması giyen Xavi Simons ve Benjamin Sesko'yla birlikte Borussia Dortmund'un ara transferde kadrosuna kattığı Ian Maatsen'de de artış gözlendi.