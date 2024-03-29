Bundesliga'da piyasa değerleri güncellendi! İşte Sacha Boey ve Kim Min Jae'nin yeni rakamları

1 Bundesliga'da forma giyen 157 futbolcunun piyasa değerleri güncellendi. Transfermarkt'ın raporuna göre en çok değer kazanan futbolcunun Bayern Münih'ten Aleksandar Pavlovic olduğu aktarıldı. Pavlovic'in değeri 25 milyon euroya yükseldi.

2 Pavlovic'le birlikte Hoffenheim'dan Maximilian Beier ve Bundesliga lideri Bayer Leverkusen'dan Florian Wirtz ve Alejandro Grimaldo piyasa değerini en çok artıran isimler oldu.