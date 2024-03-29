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Bundesliga'da piyasa değerleri güncellendi! İşte Sacha Boey ve Kim Min Jae'nin yeni rakamları

Transfermarkt, Bundesliga'da forma giyen futbolcuların piyasa değerlerinde güncelleme yaptı. Buna göre milli futbolcularımız Salih Özcan ve Ozan Kabak'ın yanı sıra, daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen Atilla Szalai, Kim Min Jae ve Sacha Boey'un değerlerinde de değişim yaşandı. İşte yeni rakamlar...

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Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 11:27 Güncelleme 29 Mart 2024, 11:27
Bundesliga’da piyasa değerleri güncellendi! İşte Sacha Boey ve Kim Min Jae’nin yeni rakamları 1

Bundesliga'da forma giyen 157 futbolcunun piyasa değerleri güncellendi. Transfermarkt'ın raporuna göre en çok değer kazanan futbolcunun Bayern Münih'ten Aleksandar Pavlovic olduğu aktarıldı. Pavlovic'in değeri 25 milyon euroya yükseldi.

Bundesliga’da piyasa değerleri güncellendi! İşte Sacha Boey ve Kim Min Jae’nin yeni rakamları 2

Pavlovic'le birlikte Hoffenheim'dan Maximilian Beier ve Bundesliga lideri Bayer Leverkusen'dan Florian Wirtz ve Alejandro Grimaldo piyasa değerini en çok artıran isimler oldu.

Bundesliga’da piyasa değerleri güncellendi! İşte Sacha Boey ve Kim Min Jae’nin yeni rakamları 3

Ek olarak Leipzig forması giyen Xavi Simons ve Benjamin Sesko'yla birlikte Borussia Dortmund'un ara transferde kadrosuna kattığı Ian Maatsen'de de artış gözlendi.

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