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Bu futbolcuların hepsi bedava! 2018-19 sezonu sonunda sözleşmesi biten yıldızlar

Türkiye'de ve Avrupa Ligleri'nde 2018-19 sezonu sona erdi. Takımların gündemi transfer oldu. 2018-19 sezonunun sona ermesiyle birlikte birçok futbolcu da boşa çıktı. Sözleşmesi sona eren futbolcular takımları şimdiden peşinde koşturmaya başlarken, Süper Lig ekipleri de sözleşmesi biten yıldızları yakın takibe aldı. İşte Avrupa'da sözleşmesi sezon sonunda biten ve hala yeni sözleşmeye imza atmamış en çok dikkat çeken futbolcular...

29.05.2019 11:01 - Son Güncelleme: 29.05.2019 11:01
Bu futbolcuların hepsi bedava! 2018-19 sezonu sonunda sözleşmesi biten yıldızlar

James Milner - Liverpool

Bu futbolcuların hepsi bedava! 2018-19 sezonu sonunda sözleşmesi biten yıldızlar

Adrien Rabiot - PSG

Bu futbolcuların hepsi bedava! 2018-19 sezonu sonunda sözleşmesi biten yıldızlar

Yacine Brahimi - Porto

Bu futbolcuların hepsi bedava! 2018-19 sezonu sonunda sözleşmesi biten yıldızlar

Porto ile sözleşmesi biten Brahimi, Fenerbahçe'nin yakın markajında.

Bu futbolcuların hepsi bedava! 2018-19 sezonu sonunda sözleşmesi biten yıldızlar

Ander Herrera - Manchester United

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