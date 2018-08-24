Bruma Galatasaraya geri dönüyor!

Gomis'in gitmesinin ardından transfer çalışmalarına yeniden hız veren Galatasaray, eski yıldızı Bruma için girişimlere başladı.
24 Ağustos 2018 Cuma, 10:27:21
BU GALERİYİ PAYLAŞ
1
9
Galatasaray forması altında geçirdiği 3 sezonda gösterdiği başarılı performans ile Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in yolunu tutan Bruma'nın, Galatasaray'a dönmek üzere olduğu iddia edildi.
2
9
Akşam'ın haberine göre Galatasaray, Bruma'nın bedelsiz kiralanması için RB Leipzig'e özel bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
3
9
Badou Ndiaye'yi bedelsiz kiralamak adına "Bir sonraki satıştan yüzde 15'lik" hakkından vazgeçen sarı kırmızılı ekip, benzer bir teklif ile Bruma'yı da bedelsiz olarak kiralamanın peşine düştü.
4
9
Sarı kırmızılı yönetim, Bruma'nın sözleşmesinde yer alan "2018/19 ve 2021/22 sezonları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 500 bin Euro net" hakkından vazgeçmek kaydıyla Portekizli yıldız için 2 yıllık kiralama teklifinde bulunacak.
5
9
RB Leipzig'in, Everton forması giyen İngiliz kanat oyuncusu Ademola Lookman için 22 milyon £'luk bir teklif yaptığı biliniyor.