Bolusporlu futbolcular kaza yaptı! Kütük sayesinde dereye devrilmekten kurtuldu
Beypiliç Boluspor'un Abant'taki kahvaltısına giden 3 futbolcunun içinde bulunduğu araç bariyerlere çarptı. Sürücü koltuğundaki Tugay Kacar, Arda Köksal ve Ensar Bilir, otomobilin kütüğe çarpmasıyla dereye devrilmekten son anda kurtuldu. Kulübün Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer ve takım arkadaşları da kaza yerine gelerek futbolculara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
23.09.2021 12:38
- Son Güncelleme: 23.09.2021 12:43
Kulübün kahvaltı programına katılmak için Bolu-Abant kara yolunda seyir halinde giden Boluspor'lu futbolcu Tugay Kacar idaresindeki 06TGY 66 plakalı otomobil, Akçaalan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kulübün Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer ve takım arkadaşları da kaza yerine gelerek futbolculara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.