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Bolusporlu futbolcular kaza yaptı! Kütük sayesinde dereye devrilmekten kurtuldu

Beypiliç Boluspor'un Abant'taki kahvaltısına giden 3 futbolcunun içinde bulunduğu araç bariyerlere çarptı. Sürücü koltuğundaki Tugay Kacar, Arda Köksal ve Ensar Bilir, otomobilin kütüğe çarpmasıyla dereye devrilmekten son anda kurtuldu. Kulübün Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer ve takım arkadaşları da kaza yerine gelerek futbolculara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

AA
23.09.2021 12:38 - Son Güncelleme: 23.09.2021 12:43
Bolusporlu futbolcular kaza yaptı! Kütük sayesinde dereye devrilmekten kurtuldu

Beypiliç Boluspor Kulübü'nün Abant'taki kahvaltı etkinliğine giderken otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 futbolcu, dere yatağına devrilmekten ağaç kütüğü sayesinde kurtuldu.

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Bolusporlu futbolcular kaza yaptı! Kütük sayesinde dereye devrilmekten kurtuldu

Kulübün kahvaltı programına katılmak için Bolu-Abant kara yolunda seyir halinde giden Boluspor'lu futbolcu Tugay Kacar idaresindeki 06TGY 66 plakalı otomobil, Akçaalan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Bolusporlu futbolcular kaza yaptı! Kütük sayesinde dereye devrilmekten kurtuldu

Hızını alamayan otomobil, ağaç kütüğüne çarparak yol kenarındaki dere yatağına devrilmekten son anda kurtuldu.

Bolusporlu futbolcular kaza yaptı! Kütük sayesinde dereye devrilmekten kurtuldu

Sürücü Kacar ile araçtaki futbolcular Arda Köksal ve Ensar Bilir, kazayı yara almadan atlattı.

Bolusporlu futbolcular kaza yaptı! Kütük sayesinde dereye devrilmekten kurtuldu

Kulübün Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer ve takım arkadaşları da kaza yerine gelerek futbolculara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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