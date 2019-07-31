Beşiktaş'ta transfer operasyonu! Yıldız isim bedelsiz geliyor | Beşiktaş son dakika transfer haberleri

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fransız defans oyuncusu ile anlaşma noktasına geldi. Bonservisi Manchester City'de bulunan ancak İngiliz ekibinin yollarını ayırmak istediği ismin Beşiktaş'a bedelsiz bir şekilde geleceği iddia edildi. İşte o transferin detayları...

31.07.2019 09:57 - Son Güncelleme: 31.07.2019 09:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





