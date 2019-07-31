Beşiktaş'ta transfer operasyonu! Yıldız isim bedelsiz geliyor | Beşiktaş son dakika transfer haberleri
Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fransız defans oyuncusu ile anlaşma noktasına geldi. Bonservisi Manchester City'de bulunan ancak İngiliz ekibinin yollarını ayırmak istediği ismin Beşiktaş'a bedelsiz bir şekilde geleceği iddia edildi. İşte o transferin detayları...
31.07.2019 09:57
- Son Güncelleme: 31.07.2019 09:59
Beşiktaş'ta transfer harekatı hız kazandı. Siyah-beyazlıların uzun süredir ilgilendiği isimlerden biri olan Eliaquim Mangala hakkında sıcak bir gelişme yaşanıyor.
M.City'nin gelecek sezon kadroda düşünmediği 28 yaşındaki savunma oyuncusunun bedelsiz olarak Beşiktaş'a transferine izin verileceği öne sürüldü.
The Sun'da yer alan habere göre Beşiktaş, başarılı stoper Mangala'yı transfer etmek istiyor.
Manchester City'de teknik direktör Guardiola'nın sistemine uymadığı için gönderilmesi planlanan tecrübeli futbolcunun olası transferine onay çıktı.
45 MİLYON EURO'YA GİTTİ
İngiliz kulübü, Beşiktaş'ın Mangala ile anlaşması halinde 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fransız stoperi bedelsiz olarak göndermeyi kabul etti.