Beşiktaş'ta Salih Uçan'dan büyük fedakarlık! Ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 3-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçına 11'de başlayan Salih Uçan, yaşadığı sakatlık sonrasında oyundan alınmıştı.
Bu karşılaşmanın ardından 16 Ocak'ta Eyüpspor ile Türkiye Kupası'nda oynanan müsabakada iğneyle sahaya çıkan Salih, siyah-beyazlıları öne geçiren golü kaydederken, devre arasında yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.
Bu sakatlığın ardından en az 2 hafta dinlendirilmesi yönünde rapor verilen tecrübeli orta saha oyuncusu, hem takımdaki eksikler hem de Teknik Direktör Fernando Santos'un isteğiyle Sivasspor deplasmanında da 11'de görev aldı.