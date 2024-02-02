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Beşiktaş'ta Salih Uçan'dan büyük fedakarlık! Ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 3-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçına 11'de başlayan Salih Uçan, yaşadığı sakatlık sonrasında oyundan alınmıştı. Yıldız oyuncunun bu sezon birçok maçta fedakarlık yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 15:48 Güncelleme 02 Şubat 2024, 15:48
Beşiktaş’ta Salih Uçan’dan büyük fedakarlık! Ortaya çıktı 1

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 3-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçına 11'de başlayan Salih Uçan, yaşadığı sakatlık sonrasında oyundan alınmıştı.

Beşiktaş’ta Salih Uçan’dan büyük fedakarlık! Ortaya çıktı 2

Bu karşılaşmanın ardından 16 Ocak'ta Eyüpspor ile Türkiye Kupası'nda oynanan müsabakada iğneyle sahaya çıkan Salih, siyah-beyazlıları öne geçiren golü kaydederken, devre arasında yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.

Beşiktaş’ta Salih Uçan’dan büyük fedakarlık! Ortaya çıktı 3

Bu sakatlığın ardından en az 2 hafta dinlendirilmesi yönünde rapor verilen tecrübeli orta saha oyuncusu, hem takımdaki eksikler hem de Teknik Direktör Fernando Santos'un isteğiyle Sivasspor deplasmanında da 11'de görev aldı.

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