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Beşiktaş'ta Loris Karius depremi! Loris Karius Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti

Süper Lig'de 3. sırada bulunan Beşiktaş'ta Loris Karius depremi yaşanıyor. Şenol Güneş'in "Motivasyonu eksik, enerjisinde bir problem var. Tolga olsa, onun yerine Tolga'yı kullanırdım." dediği Alman file bekçisi, son haftalarda düşen performansı ile taraftarın tepkisini çekmişti. Loris Karius'un 4 aylık maaşını alamadığı gerekçesiyle 20 Şubat'ta Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı.

12.03.2019 22:42 - Son Güncelleme: 12.03.2019 22:45
Beşiktaş'ta Loris Karius depremi! Loris Karius Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti
Beşiktaş'ta Loris Karius depremi! Loris Karius Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti

Spor Toto Süper Lig'de 3. sırada bulunan Beşiktaş'ta Loris Karius krizi yaşanıyor.

Beşiktaş'ta Loris Karius depremi! Loris Karius Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti
Beşiktaş'ta Loris Karius depremi! Loris Karius Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti

Alman BILD gazetesinin haberine göre; 25 yaşındaki file bekçisi Loris Karius, 4 aylık maaşını alamadığı gerekçesi ile Beşiktaş'ı 20 Şubat'ta FIFA'ya şikayet etti..

Beşiktaş'ta Loris Karius depremi! Loris Karius Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti
Beşiktaş'ta Loris Karius depremi! Loris Karius Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti

Aynı haberde, Beşiktaş'ın FIFA'dan çıkacak karara göre sportif yaptırıma uğrayabileceğinin de altı çizildi.

Beşiktaş'ta Loris Karius depremi! Loris Karius Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti
Beşiktaş'ta Loris Karius depremi! Loris Karius Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti

KENDİ SONUNU HAZIRLADI

Sezon başında kadroya dahil edilen Alman file bekçisi Loris Karius, tartışılmaya devam ediyor.

Beşiktaş'ta Loris Karius depremi! Loris Karius Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti
Beşiktaş'ta Loris Karius depremi! Loris Karius Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti

Siyah-beyazlı forma altında bu sezon 27 maça çıkan Loris Karius, kalesinde 37 gol gördü.

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