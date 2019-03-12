Beşiktaş'ta Loris Karius depremi! Loris Karius Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti

Süper Lig'de 3. sırada bulunan Beşiktaş'ta Loris Karius depremi yaşanıyor. Şenol Güneş'in "Motivasyonu eksik, enerjisinde bir problem var. Tolga olsa, onun yerine Tolga'yı kullanırdım." dediği Alman file bekçisi, son haftalarda düşen performansı ile taraftarın tepkisini çekmişti. Loris Karius'un 4 aylık maaşını alamadığı gerekçesiyle 20 Şubat'ta Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı.

12.03.2019 22:42 - Son Güncelleme: 12.03.2019 22:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





