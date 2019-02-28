Beşiktaş'ta liste hazır! İşte Beşiktaş'ın hoca adayları!
Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş'i getirmesinin ardından uzun süredir kararın kesinleşmesini bekleyen Beşiktaş yönetimi hoca listesini hazırladı. İşte Şenol Güneş'in ardından Beşiktaş'ın başına gelmesi beklenen hoca adayları...
28.02.2019 15:19
- Son Güncelleme: 28.02.2019 15:30
Yaptığı tüm açıklamalarda "Beşiktaş'tan ayrılırsam Milli Takım'a giderim" diyen Şenol Güneş, Milli Takım'la anlaştı.
TFF'nin Milli Takım'ın başına Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş'i getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu tecrübeli teknik adamın Mart ayında oynanacak olan Moldova ve Arnavutluk maçlarında da takımın başında olmasını istiyor.
İki takımı aynı anda çalıştırma konusuna sıcak bakmayan Şenol Güneş'in oynanacak maçlar öncesi ne karar vereceği merak konusu.
Bu gelişme sonrası hoca arayışına geçen Beşiktaş'ta ilk hedef belli oldu. İşte siyah beyazlı ekibin hoca adayları
Şenol Güneş'in ardından görevi, Güneş'in yardımcısı Guti'nin alacağı öğrenildi.