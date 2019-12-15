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Beşiktaş'ta Güven Yalçın'a büyük tepki! "Amatör lig topçusu bile olamaz..."

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesi önemli bir 3 puan kaybetti. Siyah-beyazlılar'da 85. dakikada oyuna giren Güven Yalçın, günün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Uzatmalarla birlikte 12 dakika sahada kalan genç futbolcu yaptığı 2 hata ile Beşiktaş taraftarının büyük tepkisini çekti. Bazı taraftarlar Güven Yalçın için "Amatör lig topçusu bile olamaz" diyerek tepkisini dile getirdi.

15.12.2019 22:33 - Son Güncelleme: 15.12.2019 22:37
Beşiktaş'ta Güven Yalçın'a büyük tepki! Amatör lig topçusu bile olamaz...
Beşiktaş'ta Güven Yalçın'a büyük tepki! Amatör lig topçusu bile olamaz...
Beşiktaş'ta Güven Yalçın'a büyük tepki! Amatör lig topçusu bile olamaz...
Beşiktaş'ta Güven Yalçın'a büyük tepki! Amatör lig topçusu bile olamaz...
Beşiktaş'ta Güven Yalçın'a büyük tepki! Amatör lig topçusu bile olamaz...
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