Beşiktaş'ta Güven Yalçın'a büyük tepki! "Amatör lig topçusu bile olamaz..."
Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesi önemli bir 3 puan kaybetti. Siyah-beyazlılar'da 85. dakikada oyuna giren Güven Yalçın, günün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Uzatmalarla birlikte 12 dakika sahada kalan genç futbolcu yaptığı 2 hata ile Beşiktaş taraftarının büyük tepkisini çekti. Bazı taraftarlar Güven Yalçın için "Amatör lig topçusu bile olamaz" diyerek tepkisini dile getirdi.
15.12.2019 22:33
- Son Güncelleme: 15.12.2019 22:37
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