Beşiktaşta 7 yolcu!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Sporun geleceği aydınlık mı?" panelinde "Mali tablolar ortada. Bütçeyi aşağıya çekerek ve gelirleri artırarak bu durumun içinden çıkabiliriz" ifadelerini kullanmış ve maliyeti azaltacaklarına dair sinyal vermişti.