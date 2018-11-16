Beşiktaş'ta 7 yolcu!

Beşiktaş'ta, üst üste gelen kötü sonuçların ardından sezon sonunda kadroda köklü bir değişiklik gerçekleştirilecek.

16 Kasım 2018 Cuma, 19:36:34 Güncelleme: 19:57:21
Beşiktaş'ta 7 yolcu!
Beşiktaşta 7 yolcu!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Sporun geleceği aydınlık mı?" panelinde "Mali tablolar ortada. Bütçeyi aşağıya çekerek ve gelirleri artırarak bu durumun içinden çıkabiliriz" ifadelerini kullanmış ve maliyeti azaltacaklarına dair sinyal vermişti.

Beşiktaş'ta 7 yolcu!
Beşiktaşta 7 yolcu!

Siyah beyazlı ekipte tasarruf paketi sezon sonunda devreye sokulacak.

Beşiktaş'ta 7 yolcu!
Beşiktaşta 7 yolcu!

Mertcan Açıkgöz'ün takımda tutulması bekleniyor. Ade Ljajic ise kiralandığı Torino'nun yolunu tutacak.

Beşiktaş'ta 7 yolcu!
Beşiktaşta 7 yolcu!

Beşiktaş, yıllık 2 milyon 250 bin Euro kazanan Adem Ljajic'in yanı sıra sezon sonunda sözleşmesi sona erecek şu isimlerle de yolları ayıracak:

Beşiktaş'ta 7 yolcu!
Beşiktaşta 7 yolcu!

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