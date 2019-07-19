Beşiktaşlı yıldızın ağır travması! Arabanın camından fırladı, başına silah dayadılar

KÖTÜ ÇEVRESİNDEN UZAKLAŞTI



Medel'in annesi de kendisi gibi çok güçlü karakterli bir kadın. Annesi dışında hiçbir şeyden korkmuyor. Tüm aşırı durumlarda hayatında etkili olan kişi annesi Marisol'dur. Mütevazı bir aileden geliyor ve kazandığı her başarı ona pahalıya mal oldu. Fiziksel olarak boyu kısa olduğu için de hayatında tüm limitleri zorlamak durumunda kaldı. Bu yüzden de sahada bir dövüşçü ruha sahiptir. Hayvani bir rekabet yanı var. Catolica'dan ayrılmasının nedeni de mahallesindeki kötü arkadaşlarından uzaklaşmak içindi. Ve kariyerindeki kilit adam Bielsa oldu.