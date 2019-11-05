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Beşiktaşlı Caner Erkin'in ikizini görenler şaşırıp kaldı! Yolda görseniz kardeş sanırsınız...

İnsanlar çift yaratılmış derler ama bu kadarı biraz fazla değil mi? Ünlü futbolcuların benzerleri görenleri hayrete düşürecek cinsten... Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen 31 yaşındaki futbolcu Caner Erkin'de bu furyaya dahil oldu. Caner Erkin ve ikizi görenleri şaşkına çevirdi. "İnsanlar çift yaratılmıştır" sözünün sonuna kadar destekleyen bu benzerlik sizi de şaşırtacak. İşte birbirinden ünlü yıldızların ünlü benzerleri....

05.11.2019 16:34 - Son Güncelleme: 05.11.2019 17:07
Beşiktaşlı Caner Erkin'in ikizini görenler şaşırıp kaldı! Yolda görseniz kardeş sanırsınız...

İnsan çift yaratılmıi derler de, bu kadarı biraz fazla... Futbol dünyasının yıldızlarının benzerlerin görünce çok şaşıracaksınız. işte başlıyoruz.

Pepe-Ajdar

Beşiktaşlı Caner Erkin'in ikizini görenler şaşırıp kaldı! Yolda görseniz kardeş sanırsınız...

David Villa

Beşiktaşlı Caner Erkin'in ikizini görenler şaşırıp kaldı! Yolda görseniz kardeş sanırsınız...

SİVASLI INİESTA

Beşiktaşlı Caner Erkin'in ikizini görenler şaşırıp kaldı! Yolda görseniz kardeş sanırsınız...

ZLATAN İBRAHİMOVİÇ

Beşiktaşlı Caner Erkin'in ikizini görenler şaşırıp kaldı! Yolda görseniz kardeş sanırsınız...

MESUT ÖZİL

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