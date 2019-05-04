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Beşiktaşlı Burak Yılmaz için bu ne ilk ne de son! 'Galatasaray taraftarı...'

Burak Yılmaz Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını giyen ender futbolculardan. 33 yaşındaki Burak Yılmaz, oynadığı neredeyse her takımda taraftarla bir sorun yaşadı. Gitti üzerine bir de otobüs şoförüyle kavga etti. Spor Toto Süper Lig'in 31.haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi aynı zamanda Burak Yılmaz için de büyük bir öneme sahip. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in, Burak Yılmaz'ı uyardığı iddia edildi. Fakat Burak Yılmaz pek dinleyecek gibi değil. Burak Yılmaz'ın kavga çetelesi hayli kabarık.

04.05.2019 16:57 - Son Güncelleme: 04.05.2019 17:15
Beşiktaşlı Burak Yılmaz için bu ne ilk ne de son! 'Galatasaray taraftarı...'

Beşiktaş'ın kritik Galatasaray derbisindeki en büyük kozu Burak Yılmaz olacak. Maç öncesi Burak'la konuşan Şenol Güneş, oyuncusunu taraftarların tepkisine karşı uyardı.

Beşiktaşlı Burak Yılmaz için bu ne ilk ne de son! 'Galatasaray taraftarı...'

Burak'a "Beşiktaş taraftarı seni kabul etti" diyen Güneş, şunları söyledi: "Beşiktaş taraftarıyla arandaki uyum gittikçe artıyor ve herkes seni kabullendi. Kariyerinde bu tip maçlara onlarca kez çıktın ve bu atmosferleri çok iyi biliyorsun. Galatasaray taraftarının sana karşı bir baskısı mutlaka olacaktır, oyunda kaldığın süre içerisinde kulaklarını kapat ve tahriklere sakın kapılma. Oyununa bak."

Beşiktaşlı Burak Yılmaz için bu ne ilk ne de son! 'Galatasaray taraftarı...'

DERBİDE KULAKLARINI TIKA

Trabzonspor'da oynadığı dönemde bordo-mavili taraftarlarla kapışan Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla çıktığı Sivas deplasmanında da Sivassporlu taraftarlarla tartışmıştı. Güneş, benzer bir durumun derbide yaşanmaması için oyuncusuyla konuştu.

Beşiktaşlı Burak Yılmaz için bu ne ilk ne de son! 'Galatasaray taraftarı...'

TARTIŞMALARIN 'KRAL'I BURAK

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş'ta siyah-beyazlı takımın maçtaki üçüncü golünü atan Burak Yılmaz'ın hareketi tepki çekmişti. Burak Yılmaz için bu hareket bir ilk değildi. Burak Yılmaz'ın taraftarlarla yaşadığı gerginlikler oldukça meşhur.

Beşiktaşlı Burak Yılmaz için bu ne ilk ne de son! 'Galatasaray taraftarı...'

Hakemin gol kararının ardından Burak Yılmaz maç boyunca kendisini protesto eden Rizesrpor tribünlerine dönerek, "Sizi duyamıyorum" şeklinde bir hareket yapmıştı. Burak'ın hareketi tribünleri kızdırırken Rizesporlu futbolcular da futbolcuya tepki gösterdi. Gerilimin yatışmasıyla hakem Arda Kardeşler, Burak Yılmaz'a sarı kart göstermişti.

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