Beşiktaşlı Burak Yılmaz için bu ne ilk ne de son! 'Galatasaray taraftarı...'

Burak'a "Beşiktaş taraftarı seni kabul etti" diyen Güneş, şunları söyledi: "Beşiktaş taraftarıyla arandaki uyum gittikçe artıyor ve herkes seni kabullendi. Kariyerinde bu tip maçlara onlarca kez çıktın ve bu atmosferleri çok iyi biliyorsun. Galatasaray taraftarının sana karşı bir baskısı mutlaka olacaktır, oyunda kaldığın süre içerisinde kulaklarını kapat ve tahriklere sakın kapılma. Oyununa bak."