Beşiktaşlı Burak Yılmaz için bu ne ilk ne de son! 'Galatasaray taraftarı...'
Burak Yılmaz Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını giyen ender futbolculardan. 33 yaşındaki Burak Yılmaz, oynadığı neredeyse her takımda taraftarla bir sorun yaşadı. Gitti üzerine bir de otobüs şoförüyle kavga etti. Spor Toto Süper Lig'in 31.haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi aynı zamanda Burak Yılmaz için de büyük bir öneme sahip. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in, Burak Yılmaz'ı uyardığı iddia edildi. Fakat Burak Yılmaz pek dinleyecek gibi değil. Burak Yılmaz'ın kavga çetelesi hayli kabarık.
Burak'a "Beşiktaş taraftarı seni kabul etti" diyen Güneş, şunları söyledi: "Beşiktaş taraftarıyla arandaki uyum gittikçe artıyor ve herkes seni kabullendi. Kariyerinde bu tip maçlara onlarca kez çıktın ve bu atmosferleri çok iyi biliyorsun. Galatasaray taraftarının sana karşı bir baskısı mutlaka olacaktır, oyunda kaldığın süre içerisinde kulaklarını kapat ve tahriklere sakın kapılma. Oyununa bak."
Hakemin gol kararının ardından Burak Yılmaz maç boyunca kendisini protesto eden Rizesrpor tribünlerine dönerek, "Sizi duyamıyorum" şeklinde bir hareket yapmıştı. Burak'ın hareketi tribünleri kızdırırken Rizesporlu futbolcular da futbolcuya tepki gösterdi. Gerilimin yatışmasıyla hakem Arda Kardeşler, Burak Yılmaz'a sarı kart göstermişti.