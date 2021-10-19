Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın’dan Sporting Lizbon mağlubiyeti sonrası olay yorum: 4-1 çok gerçek bir skor değil

Skordan dolayı üzgün olduklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Oyundan dolayı çok bir üzüntüm yok. Sadece skordan dolayı üzüntülüyüm. Çok 4-1'lik bir oyun olmadı. Ofansif oyun oynamaya çalıştık, oyuncular çok gayretliydi, pozisyonlar yakaladık. İlk yarı kornerden 3 tane gol yedik. Bu bizim için en üzüntülü taraftı. Şanssızlık olarak yorumluyorum, beklediğimiz bir durum değildi bu. Bunlar çok doğal şeyler futbolda. Oynadığımız kulvar zor bir kulvar, burada mücadele etmek kolay değil. Bunun zorluğunu bundan önceki müsabakalarda da yaşadık. Oyundan ve oyuncularımızın mücadelesinden memnunum. 4-1 bu gece için çok adil bir skor değil gibi geliyor bana. Önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor. Bu maça takılıp kalamayız" ifadelerini kullandı.

