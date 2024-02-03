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Beşiktaş transferde şaha kalktı! İşte listedeki 4 yıldız

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Zirve yarışından bir hayli uzak kalan Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kollarını sıvadı. Sezonun geri kalan kısmında daha iyi sonuçlar almak isteyen siyah-beyazlıların listesindeki 4 isim ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 14:07 Güncelleme 03 Şubat 2024, 14:07
Beşiktaş transferde şaha kalktı! İşte listedeki 4 yıldız 1

Tarihinin en kötü sezonlarından birisini yaşayan ve ara transferde imkanları dahilinde çalışma yapması beklenen Beşiktaş'ın, William Carvalho ve Isco olmak üzere iki transferi bitirmek üzere İspanya'da olduğu iddia edildi.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! İşte listedeki 4 yıldız 2

İspanyol Elgoldigital'de yer alan haberde, Carvalho transferiyle ilgili şu bilgiler yazıldı;

Beşiktaş transferde şaha kalktı! İşte listedeki 4 yıldız 3

"Carvalho'nun bu çarşamba Real Betis antrenmanına katılmaması, Portekizli'nin Beşiktaş'a satılacağı iddialarını güçlendirdi. Türkiye'de kış transferinin 9 Şubat'a kadar süresi var ancak Betis, maaş yükünü fazla bulduğu Carvalho için bu olası fırsatı değerlendirmek istiyor."

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