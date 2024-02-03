Beşiktaş transferde şaha kalktı! İşte listedeki 4 yıldız

Tarihinin en kötü sezonlarından birisini yaşayan ve ara transferde imkanları dahilinde çalışma yapması beklenen Beşiktaş'ın, William Carvalho ve Isco olmak üzere iki transferi bitirmek üzere İspanya'da olduğu iddia edildi.
İspanyol Elgoldigital'de yer alan haberde, Carvalho transferiyle ilgili şu bilgiler yazıldı;
"Carvalho'nun bu çarşamba Real Betis antrenmanına katılmaması, Portekizli'nin Beşiktaş'a satılacağı iddialarını güçlendirdi. Türkiye'de kış transferinin 9 Şubat'a kadar süresi var ancak Betis, maaş yükünü fazla bulduğu Carvalho için bu olası fırsatı değerlendirmek istiyor."