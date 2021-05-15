Beşiktaş tarihine Fenerbahçe derbisindeki 'Kadıköy Panteri' olarak kazındı bir de şimdi görün! Son halini görenler gözlerine inanmıyor
Süper Lig'de iz bırakan futbolcular arasında ilk sıralarda yer alan Daniel Pancu'nun Türkiye macerası 2002-2003 sezonunda başladı. Pancu'nun kariyerinin kırılma noktası ise 2004-2005 sezonunda Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisi oldu. Derbide, kırmızı kart gören Oscar Cordoba'nın yerine kaleye geçen Pancu, yaptığı kurtarışlar ile 'Kadıköy Panteri' lakabını aldı. Peki şimdilerde nerelerde? Pancu'nun son halini görenlerin ağzı açık kaldı. İşte başta Daniel Gabriel Pancu olmak üzere ünlü futbolcuların değişimleri...
Tarih 17 Nisan 2005. 2004-05 Süper Lig sezonunun 28. haftası. Yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe en yakın rakibi Galatasaray'ın 7 puan önünde liderdi. Beşiktaş ise Fenerbahçe'nin 16 puan gerisinde dördüncü sırada. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 78. dakikada Oscar Cordoba'nın Tuncay Şanlı'yı ceza sahası içerisinde düşürdüğüne hükmeden hakem Bülent Demirlek, penaltı noktasını gösterdi. Kolombiyalı kaleci bu durumu bir türlü kabullenemeyip, dakikalar boyunca hakemlere itiraz edince ikinci sarı kartını gördü ve oyundan atıldı. Rıza Çalımbay açısından bir problem vardı. Çünkü Çalımbay, üç değişiklik hakkını kullanmıştı bile. Dolayısıyla yedek kaleci Murat Şahin'in oyuna girme şansı yoktu. Sonrasında Pancu kaleci eldivenleri aldı ve tarih oradan sonra yazıldı. Peki Kadıköy Panteri olarak tarihe geçen Pancu şimdilerde neler yapıyor? İşte başta Pancu olmak üzere ünlü futbolcuların değişimleri.