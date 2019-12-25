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Beşiktaş Kosovalı stoperi İstanbul'a getirdi | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş'ın ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmak istediği 19 yaşındaki Kosovalı stoper Emir Umit, İstanbul'a geldi. Genç yıldız adayının siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.

25.12.2019 12:34 - Son Güncelleme: 25.12.2019 13:04
Beşiktaş Kosovalı stoperi İstanbul'a getirdi | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna katmak istediği Kosovalı stoper Emir Umit, İstanbul'a geldi. Genç futbolcu ile sözleşme imzalanması bekleniyor.

Beşiktaş Kosovalı stoperi İstanbul'a getirdi | Son dakika spor haberleri

19 yaşındaki stoper, Llapi Kulübü'nün Beşiktaş'tan yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle alacaklarına karşılık olarak Kosova ekibiyle olan sözleşmesini feshederek boşa çıkmıştı.

Beşiktaş Kosovalı stoperi İstanbul'a getirdi | Son dakika spor haberleri

AVCI OLUMLU RAPOR VERDİ
Beşiktaş'ın tecrübeli teknik adamı Avcı'nın da Umit için olumlu rapor verdiği ve rotasyonda değerlendirebileceği öğrenildi.

Beşiktaş Kosovalı stoperi İstanbul'a getirdi | Son dakika spor haberleri

İstanbul'a gelen Kosovalı futbolcunun, siyah beyazlı yöneticilerle gerçekleştireceği görüşmenin ardından pürüz çıkmaması halinde önümüz deki günlerde imzayı atması bekleniyor.

Beşiktaş Kosovalı stoperi İstanbul'a getirdi | Son dakika spor haberleri

Sezon başında Belçika'nın Namur ekibinden Llapi'ye transfer olan Emir Umit, 1.87 boyunda ve iki ayağını kullanabilir. Mevkiisi stoper olmasına karşın, ön libero olarak da görev alabiliyor.

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