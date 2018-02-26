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  • Beşiktaş kazandı! Caps'ler patladı! 1
    Beşiktaş kazandı! Caps'ler patladı!

    Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Caps'ler patladı.