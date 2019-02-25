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Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi Tolgay Arslan için kılıçlar çekildi! Dürüm...

Spor Toto Süper Lig 23.hafta kapanış maçında Beşiktaş-Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Maç öncesi iki kulübün başkanları Ali Koç ve Fikret Orman birlikte açıklama yapıp, dostluk mesajları verdi vermesine ama Beşiktaş taraftarı Tolgay Arslan'ı bekliyor. Beşiktaş'tan dürüm krizi sonrası ipleri koparan Tolgay Arslan, Fenerbahçe ile anlaşmış ve Beşiktaşlıları kızdıracak açıklamalar yapmıştı. Bu akşam ise maçta neler olacağı merak ediliyor.

25.02.2019 16:43 - Son Güncelleme: 25.02.2019 16:43
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi Tolgay Arslan için kılıçlar çekildi! Dürüm...

Vodafona Park'ta hem Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hem de Tolgay Arslan derbisi yaşanacak... 2018-2019 sezonunun ilk yarısına kadar Beşiktaş forması giyen Tolgay Arslan, sezonun ikinci yarısında kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imzasını atmıştı. Tolgay Arslan Fenerbahçe formasıyla ilk kez Beşiktaş'a karşı oynacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi Tolgay Arslan için kılıçlar çekildi! Dürüm...

DERBİ ÖNCESİ KILIÇLAR ÇEKİLDİ

Başakşehir maçının devre arasında döner dürüm yiyen Tolgay'a hocası Şenol Güneş, "Neden yiyorsun?"diye sormuştu. Tolgay ise, "Hocam nasılsa oyuna almayacaksınız!" cevabını verince ipler koptu.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi Tolgay Arslan için kılıçlar çekildi! Dürüm...

Ara transferde Fenerbahçe'ye transfer olan ve yeni takımının armasını öpen tecrübeli futbolcu, "Beşiktaş armasını hiç öpmemiştim" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi Tolgay Arslan için kılıçlar çekildi! Dürüm...

'SEN İŞİNE BAK'

Teknik direktör Ersun Yanal da derbiden tribünlerin olası tepkisine karşı öğrencisini uyardı.

Yanal, Tolgay'la yaptığı görüşmede, "Tribünlerden sana sataşma olabilir. Seni sinirlendirmeye çalışabilirler. Sahada işine bak ve sinirlerine hakim ol" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi Tolgay Arslan için kılıçlar çekildi! Dürüm...

DÜRÜMLÜ KOREOGRAFİ GELİYOR

Bu durum karşısında Tolgay'a karşı cephe alan siyah beyazlı taraftarlar derbide Tolgay için "Dürümlü koreografi" yapılması bekleniyor.

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