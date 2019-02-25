Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi Tolgay Arslan için kılıçlar çekildi! Dürüm...
Spor Toto Süper Lig 23.hafta kapanış maçında Beşiktaş-Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Maç öncesi iki kulübün başkanları Ali Koç ve Fikret Orman birlikte açıklama yapıp, dostluk mesajları verdi vermesine ama Beşiktaş taraftarı Tolgay Arslan'ı bekliyor. Beşiktaş'tan dürüm krizi sonrası ipleri koparan Tolgay Arslan, Fenerbahçe ile anlaşmış ve Beşiktaşlıları kızdıracak açıklamalar yapmıştı. Bu akşam ise maçta neler olacağı merak ediliyor.
25.02.2019 16:43
- Son Güncelleme: 25.02.2019 16:43
Vodafona Park'ta hem Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hem de Tolgay Arslan derbisi yaşanacak... 2018-2019 sezonunun ilk yarısına kadar Beşiktaş forması giyen Tolgay Arslan, sezonun ikinci yarısında kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imzasını atmıştı. Tolgay Arslan Fenerbahçe formasıyla ilk kez Beşiktaş'a karşı oynacak.
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