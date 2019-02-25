Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi Tolgay Arslan için kılıçlar çekildi! Dürüm...

Vodafona Park'ta hem Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hem de Tolgay Arslan derbisi yaşanacak... 2018-2019 sezonunun ilk yarısına kadar Beşiktaş forması giyen Tolgay Arslan, sezonun ikinci yarısında kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imzasını atmıştı. Tolgay Arslan Fenerbahçe formasıyla ilk kez Beşiktaş'a karşı oynacak.