Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sonrası şok yorum: Vah Fenerbahçem kimlerin eline düştün?
Süper Lig'in 31. haftasının en kritik maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadele ikinci yarıda atılan karşılıklı goller sonucu 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Maçın ardından spor yazarları karşılaşmayı değerlendirirken, Fenerbahçe hakkında şok bir yorum geldi. İşte derbi sonrası o yazılar...
Beraberlik Aboubakar'dan! - EMRE BOL
Var olma maçında bu kadar rezalet bir performans ortaya koyan Fenerbahçeli futbolcular için artık yönetim gerekeni yapmalı. Yahu biliyorsunuz bu karşılaşmada alınacak beraberlik bile şampiyonluk ümitlerini tamamen tüketecek. Ama kime neyi anlatıyoruz ki? Sahada Altay, Caner ve biraz da Pelkas dışında maçın öneminin farkında olan yok. Vah Fenerbahçem kimlerin eline düştün? Bu ruhsuzların, bu yeteneksizlerin... Geçen hafta hem yazıp hem de söylemiştim; Erol Bulut'la bu maça çıkarsanız yanlış yaparsınız diye...
Heyhat dinleyen kim? Beşiktaş takımı inanın şiir gibi oynuyor. Her bir oyuncu yetenekleri çerçevesinde her şeyini takım için veriyor. İkinci yarı maçı berabere getiren inanın Ozan değil Aboubakar ve Ghezzal'dı! Ceza sahası içinde yaptıkları laubali hareketler Fenerbahçe'nin oyuna tutunmasını sağladı. Yine Altay'ın müthiş performansını konuşacağımız bir maçı geride bıraktık.
Karşılaşmanın berabere bitmesine karşın Fenerbahçe'nin kaos futbolundan başkasını göremedim. Çılgınca, plansızca ve sadece spontane ataklar... Bence şampiyonluk uzak bir hayal. 1 puan Erol Bulut'un bir kaç hafta daha takımın başında kalmasını sağlayacak. Lakin bu takımdan benim umudum yok dostlar. Yönetim bir an önce yeni sezonun hazırlıklarına başlamalı.
Hak eden kazanmadı - SİNAN VARDAR
Uzun haftalar sonra Beşiktaş karşısına dişli bir rakip çıktı. Sergen Yalçın'ı yıllardır tanırım, dün belki beraberlik Beşiktaş'a yetiyordu ama Sergen hocanın dünkü derbiye kazanmaya çıkacağını biliyordum. Öyle de oldu ama bunu başarmaya ramak kala Ozan Tufan sahneye çıktı. Beşiktaş ilk 45 dakikada temkinli oynarken, rakibinin eksiklerini de değerlendirmeye çalıştı. Siyah- Beyazlı takımın top çıkarırken kaptırdığı toplar oyuncuların ekstra efor harcamasına neden oldu. Aboubakar'ın ilk 45 dakikadaki 3 önemli vuruşunda kaleci Altay kalesinde yıldızlaştı. Maçın yıldızı kimdi diye sorarsanız Altay Bayındır'ı gösterebilirim.
Fenerbahçe, Beşiktaş kalesine az ve öz gelirken Ersin de başarılı kurtarışlarla geçit vermeyen isimdi. Ersin'in topu oyuna sokarken de kendini geliştirmesi Beşiktaş'ın başarısında büyük rol oynamaya başladı. Aferin genç kalecilerimize... Beşiktaş'ın derbide kazanma isteğini çok beğendim. Özellikle de Vida ve Aboubakar harika bir performans gösterdiler. Savunmada Vida'ya Welinton da başarıyla eşlik etti. Ghezzal yaratıcı, Atiba yine insan üstü bir gayret gösterdi. Siyah- Beyazlı takımda Adem Ljajic'in durgun gününde olması takımın belki de en eksi yönüydü. Fenerbahçe'de Caner Erkin Beşiktaş'a direnen ve takım arkadaşlarını ateşleyen isimdi.