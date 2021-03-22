Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sonrası şok yorum: Vah Fenerbahçem kimlerin eline düştün?

Beraberlik Aboubakar'dan! - EMRE BOL

Var olma maçında bu kadar rezalet bir performans ortaya koyan Fenerbahçeli futbolcular için artık yönetim gerekeni yapmalı. Yahu biliyorsunuz bu karşılaşmada alınacak beraberlik bile şampiyonluk ümitlerini tamamen tüketecek. Ama kime neyi anlatıyoruz ki? Sahada Altay, Caner ve biraz da Pelkas dışında maçın öneminin farkında olan yok. Vah Fenerbahçem kimlerin eline düştün? Bu ruhsuzların, bu yeteneksizlerin... Geçen hafta hem yazıp hem de söylemiştim; Erol Bulut'la bu maça çıkarsanız yanlış yaparsınız diye...