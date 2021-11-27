Beşiktaş evinde Giresunspor'u ağırlıyor! İşte Beşiktaş-Giresunspor maçının muhtemel 11'leri
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş bu akşam sahasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Yeniden çıkış yaparak zirveye ortak olma planları yapan Kartal, kötü gidişe Giresunspor karşısında son vermeye çalışacak. Kritik mücadele öncesi Sergen Yalçın'ın 11'i belli oldu.
27.11.2021 10:20
- Son Güncelleme: 27.11.2021 10:30
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekipte ligde de işler yolunda gitmiyor. Yeniden çıkış yaparak zirveye ortak olma planları yapan siyah beyazlı ekip, kötü gidişe Giresunspor karşısında son vermeye çalışacak.
EN SON GALATASARAY'I YENDİ
Ligde son galibiyetini 10. haftadaki derbi maçta G.Saray'a karşı alan Beşiktaş'ta daha sonra oynadığı 3 maçta galibiyete hasret kaldı.