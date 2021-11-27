Beşiktaş evinde Giresunspor’u ağırlıyor! İşte Beşiktaş-Giresunspor maçının muhtemel 11’leri

Siyah-beyazlı ekip derbinin ardından Hatayspor'a 1-0, Trabzon'a 2-1 ve Alanyaspor'a da 2-0 yenilerek yıllar sonra ligde ilk kez üst üste 3 maçtan puansız döndü ve zirveyle puan farkının açılmasını engelleyemedi.