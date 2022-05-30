Beşiktaş, Enes Ünal’ın takımına rakip oldu! Giacomo Vrioni için yarışıyorlar…
Yeni sezon öncesi forvet hattına kaliteli bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın transfer listesinde bonservisi Juventus'ta yer alan Giacomo Vrioni de girdi. İtalyan basınında Siyah-Beyazlılar'ın Arnavut golcü için milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği formasını giydiği Getafe'nin yanı sıra Anderlecht ve Groningen ile yarıştığı belirtildi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan haberde Siyah-Beyazlılar'ın geçtiğimiz sezonu Avusturya'nın Tirol takımında kiralık geçiren ve bonservisi Juventus'ta olan Arnavut golcü Giacomo Vrioni'yi transfer etmek istediği belirtildi.
Beşiktaş'ın yanı sıra 23 yaşındaki Vrioni için milli futbolcumuz Enes Ünal'ın da formasını giydiği Getafe ile birlikte Anderlecht ve Groningen'in de devrede olduğu ve çetin bir transfer yarışı yaşandığı kaydedildi.
Beşiktaş, Getafe, Groningen ve Anderlecht'in Juventus ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Giacomo Vrioni için 4 milyon Euro'luk bir yatırım yapmaya hazır olduğu da söz konusu haberde vurgulandı.
Alexander Sörloth transferinde maddi uyuşmazlıklar sebebiyle geri adım atan, Adam Buksa'yı ise Lens'e kaptıran Beşiktaş'ın adı Giacomo Vrioni'nin yanı sıra birçok forvet ile daha anılıyor.