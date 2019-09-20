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Beşiktaş deplasmanda mağlup oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda puan durumu

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Slovakya ekibi Slovan Bratislava'ya 4-2 yenildi. Böylelikle Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ilk mücadelesinden puansız ayrılmış oldu. İşte temsilcimiz Beşiktaş'ın bulunduğu UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda puan durumu...

20.09.2019 00:06 - Son Güncelleme: 20.09.2019 00:15
Beşiktaş deplasmanda mağlup oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda puan durumu

UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Beşiktaş, Slovakya temsilcisi Sloven Bratislava'ya konuk oldu.

Beşiktaş deplasmanda mağlup oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda puan durumu

Temsilcimiz mücadeleden uzatma dakikalarında yediği 2 golle 4-2'lik mağlubiyetle ayrılarak taraftarlarını üzdü.

Beşiktaş deplasmanda mağlup oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda puan durumu

Siyah-Beyazlılar'ın gollerini mücadelenin 29. dakikasında Adem Ljajic penaltıdan kaydederken. İlk yarının son dakikalarında Bozhikov topu kendi ağlarına göndererek skoru 2-1'e getirdi.

Beşiktaş deplasmanda mağlup oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda puan durumu

Ev sahibi ekipte ise Karius'un hatası sonrası 14. dakikada Andraz Sporar kaydetti. Golcü isim 59. dakikada tekrar sahneye çıkarak beraberliği sağladı.

Karşılaşmanın uzatma dakikaları ise adeta Beşiktaş'ın yıktı. Mücadelenin 90+3. dakikasında Ljubic, 90+4. dakikada ise Rhasalla'nın kaydettiği gollerle 4-2'lik galibiyetle tamamladı.

Beşiktaş deplasmanda mağlup oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda puan durumu

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenildikleri karşılaşmada görev alan futbolculardan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Güven Yalçın'ı yedeğe çekti.

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