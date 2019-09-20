Beşiktaş deplasmanda mağlup oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda puan durumu
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Slovakya ekibi Slovan Bratislava'ya 4-2 yenildi. Böylelikle Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ilk mücadelesinden puansız ayrılmış oldu. İşte temsilcimiz Beşiktaş'ın bulunduğu UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda puan durumu...
20.09.2019 00:06
- Son Güncelleme: 20.09.2019 00:15
Ev sahibi ekipte ise Karius'un hatası sonrası 14. dakikada Andraz Sporar kaydetti. Golcü isim 59. dakikada tekrar sahneye çıkarak beraberliği sağladı.
Karşılaşmanın uzatma dakikaları ise adeta Beşiktaş'ın yıktı. Mücadelenin 90+3. dakikasında Ljubic, 90+4. dakikada ise Rhasalla'nın kaydettiği gollerle 4-2'lik galibiyetle tamamladı.
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